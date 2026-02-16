2026. február 16., hétfő

Előd

Kultúra

A Tehran című tévésorozat izraeli producerét holtan találták egy athéni szállodában

A rendőrség szerint a bizonyítékok és a tanúvallomások alapján az ügyet öngyilkosságként kezelik

MH
 2026. február 16. hétfő. 22:09
Az 52 éves nő, Dana Eden holttestét akkor találták meg, miután egy rokon többször is hiába próbált elérni őt.

A Tehran című tévésorozat izraeli producerét holtan találták egy athéni szállodában
Az 52 éves Dana Eden izraeli producert, aki február 4. óta tartózkodott Athénban, ahol a népszerű Tehran sorozat negyedik évadát forgatják, a görög főváros szívében található szállodai szobájában holtan találták
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Roy Rochlin

A népszerű kémthriller, a „Tehran” izraeli producere vasárnap holtan találták egy athéni szállodai szobában – közölték görög rendőrségi tisztviselők, miközben az eset kivizsgálása folyamatban van.

A görög nyomozók tablettákat találtak a helyszínen. A halottkém zúzódásokat is talált az áldozat nyakán.

„Ez nagy fájdalmat okoz a családnak, a barátoknak és a kollégáknak” – közölte a Donna and Shula Productions nemzetközi produkciós cég egy nyilatkozatban, számol be a Reuters.

„ A produkciós cég szeretné tisztázni, hogy a bűncselekményhez vagy nacionalizmushoz kapcsolódó halálról szóló pletykák nem igazak és alaptalanok – közölte, és arra kérte a médiát és a közvéleményt, hogy tartózkodjanak a nem ellenőrzött állítások közzétételétől.

Eden Görögországban forgatta a Tehran című sorozat negyedik évadát – jelentette az izraeli Kan média.

