A Tehran című tévésorozat izraeli producerét holtan találták egy athéni szállodában

Az 52 éves nő, Dana Eden holttestét akkor találták meg, miután egy rokon többször is hiába próbált elérni őt.

Az 52 éves Dana Eden izraeli producert, aki február 4. óta tartózkodott Athénban, ahol a népszerű Tehran sorozat negyedik évadát forgatják, a görög főváros szívében található szállodai szobájában holtan találták

A népszerű kémthriller, a „Tehran” izraeli producere vasárnap holtan találták egy athéni szállodai szobában – közölték görög rendőrségi tisztviselők, miközben az eset kivizsgálása folyamatban van.

A görög nyomozók tablettákat találtak a helyszínen. A halottkém zúzódásokat is talált az áldozat nyakán.

„Ez nagy fájdalmat okoz a családnak, a barátoknak és a kollégáknak” – közölte a Donna and Shula Productions nemzetközi produkciós cég egy nyilatkozatban, számol be a Reuters.

„ A produkciós cég szeretné tisztázni, hogy a bűncselekményhez vagy nacionalizmushoz kapcsolódó halálról szóló pletykák nem igazak és alaptalanok – közölte, és arra kérte a médiát és a közvéleményt, hogy tartózkodjanak a nem ellenőrzött állítások közzétételétől.

Eden Görögországban forgatta a Tehran című sorozat negyedik évadát – jelentette az izraeli Kan média.