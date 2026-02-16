Kultúra
A Tehran című tévésorozat izraeli producerét holtan találták egy athéni szállodában
A rendőrség szerint a bizonyítékok és a tanúvallomások alapján az ügyet öngyilkosságként kezelik
A népszerű kémthriller, a „Tehran” izraeli producere vasárnap holtan találták egy athéni szállodai szobában – közölték görög rendőrségi tisztviselők, miközben az eset kivizsgálása folyamatban van.
A görög nyomozók tablettákat találtak a helyszínen. A halottkém zúzódásokat is talált az áldozat nyakán.
„Ez nagy fájdalmat okoz a családnak, a barátoknak és a kollégáknak” – közölte a Donna and Shula Productions nemzetközi produkciós cég egy nyilatkozatban, számol be a Reuters.
„ A produkciós cég szeretné tisztázni, hogy a bűncselekményhez vagy nacionalizmushoz kapcsolódó halálról szóló pletykák nem igazak és alaptalanok – közölte, és arra kérte a médiát és a közvéleményt, hogy tartózkodjanak a nem ellenőrzött állítások közzétételétől.
Eden Görögországban forgatta a Tehran című sorozat negyedik évadát – jelentette az izraeli Kan média.
