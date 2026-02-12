Kultúra
Lángokban állt Palics ikonikus Kisvendéglője! +VIDEÓ
A tűz oka még ismeretlen, a helyszínelés és a nyomozás folyamatban van
Az éjszakai órákban porig égett Palics étterme, a Kisvendéglő (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Daniel Mihailescu
A lángok hajnali 5 óra tájban csaptak fel, de a tűzoltók gyors reakciója ellenére az épület szinte porig égett.
A tűz oka ismeretlen, hivatalos információkat a helyszínelés és a nyomozás lezártával közöl a rendőrség és a tűzoltóság.
Az étterem hajnalban zárva tartott, senki nem sérült meg.
A Kisvendéglő 1852-ben nyílt meg az ismert fürdővárosban, Palicsfürdőn. A szecessziós épületekről ismert település és a szomszédos város, Szabadka a turisták kedvelt úti célja volt.
