Lángokban állt Palics ikonikus Kisvendéglője! +VIDEÓ

Leégett az egykori történelmi fürdőváros Palics egyik legismertebb épülete, a Kisvendéglő csütörtök hajnalban.

Az éjszakai órákban porig égett Palics étterme, a Kisvendéglő (képünk illusztráció)

A lángok hajnali 5 óra tájban csaptak fel, de a tűzoltók gyors reakciója ellenére az épület szinte porig égett.

A tűz oka ismeretlen, hivatalos információkat a helyszínelés és a nyomozás lezártával közöl a rendőrség és a tűzoltóság.

Az étterem hajnalban zárva tartott, senki nem sérült meg.

A Kisvendéglő 1852-ben nyílt meg az ismert fürdővárosban, Palicsfürdőn. A szecessziós épületekről ismert település és a szomszédos város, Szabadka a turisták kedvelt úti célja volt.