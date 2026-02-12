2026. február 12., csütörtök

Előd

Kultúra

Lángokban állt Palics ikonikus Kisvendéglője! +VIDEÓ

A tűz oka még ismeretlen, a helyszínelés és a nyomozás folyamatban van

MH/ MTI
 2026. február 12. csütörtök. 14:31
Leégett az egykori történelmi fürdőváros Palics egyik legismertebb épülete, a Kisvendéglő csütörtök hajnalban.

Lángokban állt Palics ikonikus Kisvendéglője! +VIDEÓ
Az éjszakai órákban porig égett Palics étterme, a Kisvendéglő (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Daniel Mihailescu

A lángok hajnali 5 óra tájban csaptak fel, de a tűzoltók gyors reakciója ellenére az épület szinte porig égett.

A tűz oka ismeretlen, hivatalos információkat a helyszínelés és a nyomozás lezártával közöl a rendőrség és a tűzoltóság.

Az étterem hajnalban zárva tartott, senki nem sérült meg.

A Kisvendéglő 1852-ben nyílt meg az ismert fürdővárosban, Palicsfürdőn. A szecessziós épületekről ismert település és a szomszédos város, Szabadka a turisták kedvelt úti célja volt.

