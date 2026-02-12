Február 28-tól látogatható az MMA ösztöndíjasok kiállítása a Pesti Vigadóban

A tavaszi művészeti esemény negyven programmal és minden eddiginél több, öt tematikus nappal, finisszázzsal várja az érdeklődőket a Pesti Vigadóban, az MMA székházában. Az idei művészeti seregszemle programkínálata kiemelt figyelmet fordít az ünnepekhez és jeles művészeti napokhoz kapcsolódó eseményekre. A szervezők célja, hogy ezek az alkalmak méltó módon, magas színvonalú, sokszínű művészeti programok révén váljanak emlékezetessé a közönség számára.

Idén február 28. és május 9. között látogatható az Essentia Artis, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 2025-ben végzett művészeti ösztöndíjasainak kiállítása és programsorozata. Az esemény keretében az építészet, a film- és fotóművészet, az irodalom, az ipar- és tervezőművészet, a képzőművészet, a népművészet, a színház, a zene és a művészetelmélet területén tevékenykedő alkotók mutatkoznak be.

Az iski Kocsis Tibor, Józsa Judit és Szalai Bálint kurátorok közös munkája nyomán rendezett kiállítás eredményeképpen a látogató átfogó képet kaphat a kortárs ötven év alatti magyar művészek alkotópályájáról, szellemi hátteréről és inspirációik forrásáról az MMA székháza 6. emeleti kiállítótereiben.

Kiss János, az MMA alelnöke a Centrál Kávéházban tartott sajtótájékoztatón rámutatott, hogy

2026. február 10-én ismét megnyílik a pályázati lehetőség a 18 és 50 év közötti művészek előtt. Hozzátette, 2025-ben több mint tizenegyszeres túljelentkezés mellett 1107-en nyújtották be pályázatukat a hároméves művészeti alkotómunkát támogató ösztöndíjra.

Csáji László Koppány, a művészeti ösztöndíjprogramot lebonyolító MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (MMA MMKI) igazgatója beszédében kiemelte, hogy a közel 2,5 hónapon át nyitva tartó kiállításban több csatornán is lehetőség nyílik magyar és angol nyelven tájékozódni részletes képfeliratok, QR-kóddal elérhető digitális tartalmak segítségével.

Mint mondta, az összművészeti seregszemle programjai kiemelt figyelmet fordítanak az ünnepekhez és jeles művészeti napokhoz kapcsolódó alkalmakra, amelyeket magas színvonalú programokkal tesznek emlékezetessé. Iski Kocsis Tibor és Józsa Judit, a kiállítás kurátorai elmondták, hogy a negyedik alkalommal megvalósuló tárlaton mintegy ötvenöt művész munkáján keresztül kapunk átfogó képet a hazai tárgyalkotók progresszív, kortárs szemléletéről, amelyet meghatároz a művész társadalmi felelősségvállalása és ennek vetületei szűkebb és szélesebb közösségére; a kulturális örökségünk, hagyományaink újrafelfedezése; a dinamikus, de érzékeny emberi anyaghasználat; a lenyomatok, a karcok, az árnyékok analóg jelenléte ugyanúgy, mint a digitális és a technikai alap – eszközként való – alkalmazása.

Bágyi Balázs Jazzdob előadóművész Fotó: Balogh Sára Borbála/MMA MMKI

A geometrikus, a lírai, az absztrakt törekvések és a figurális, a realisztikus vagy a szürreális alkotások, kollázsszerű kompozíciók egyaránt részei a kortárs képzőművészeti szemléletnek, így a kiállítási egységnek is



KIEMELT PROGRAMOK

2026.02.28. Válts fókuszt! – Kamerák kereszttüzében

Kerekes Emőke fotós workshopján a családok a tárgyakban rejlő történeteket fedezhetik fel, a mobiltelefont kreatív alkotótársként használva. Andrasev Nadja filmrendező és Kollarik Tamás filmes szakember személyes előadásában betekintést adnak abba, hogyan születnek meg a történetek a filmvásznon. Gábor Enikő fotóművész műhelyében archaikus technikákkal – fotogrammal és cianotípiával – készülnek egyedi alkotások.

A Légy szinkronban! program során Kautzky Armand szinkronszínész kalauzolja a mesterség világában a filmek szerelmeseit, miközben Gelley Bálint és B. Nagy Ervin segítségével a résztvevők „hangot adnak” kedvenc hőseiknek.

Kőszegi Tamás Fösvény és a Halál című alkotása Hieronymus Bosch látomásszerű világát kelti életre. 1809-ben egy mocsárban állva, kardok és töltény nélkül szállt szembe a magyar sereg Napóleon legyőzhetetlen katonáival. Hogyan alakul a történet? A rövidfilm vetítését követően a közönség az alkotóval, Kőszegi Tamással közösen tárja fel, hogy mi is történt azon a vészjósló napon. A napot Adorjáni Bálint színművész előadói estje zárja.

2026.03.01. Zene határok nélkül

HANGOK ÉS SZAVAK ÜNNEPE

Március 1-jén zenei és irodalmi élmények várják a közönséget. Ország Martin zenével megfűszerezett előadásából kiderül, hogy milyen szerepet tölt be a népzenében a brácsa. Szokody Anikó koncertje Sebők György és Starker János öröksége előtt tiszteleg Bach, Brahms, Debussy és Bartók műveivel. Este Szentpáli Roland Átváltozások című koncertje izgalmas zenei kísérleteket mutat be, majd a napot a Szilágy Kinga Katinka és Vámosi-Nagy Zsuzsa Kosztolányi-szövegekből építkező, Akartok-e játszani? című zenés-verses színházi játéka zárja.

A nap esti programjait belépőjeggyel lehet látogatni. Jegyvásárlás a Pesti Vigadó jegypénztárában és a Pesti Vigadó weboldalán.

2026.03.05. FolkulTúra

KALANDOZÁS A NÉPMŰVÉSZET VILÁGÁBAN

Március 5-én a hagyományos mesterségek és a népművészet kerülnek fókuszba. A Mesterségem címere foglalkozáson Seregély Mirtill, Pós Krisztián és Juhász János Krisztián segítségével a látogatók megismerkedhetnek a mézeskalács készítésének titkaival, a pásztorbot-faragás és a késkészítés fortélyaival.

A Kántor-örökség nyomában című beszélgetés a közép-tiszai fazekasság élő hagyományát mutatja be. Madár Helgával Kósa Klára, az MMA rendes tagja beszélget, a moderátor Landgráf Katalin, az MMA rendes tagja. A Szabad a vásár! program egy hamisítatlan vásári élményt kínál, ahol a jó hangulatról élő zene és tánc gondoskodik.

Közreműködnek: Juhász Dénes, Komáromi Márton, Dövényi Gergely, Kalász Tamás, Cseke Attila, Jávor Péter, Cseke Bodza, Simándy László, illetve Csiki Gergely és a Göncöl Néptáncegyüttes, valamint a népművészeti tagozat 2022-2025. évi művéseti ösztöndíjasai: Antal Imola, Bicsák Rita, Cseke-Marosi Eszter, Józsa Judit, Juhász János, Juhász Réka, Kovács Levente, Madár Helga, Pós Krisztián, Seregély Mirtill.

Az estét Juhász Réka Háromféle virág című népzenei koncertje zárja



2026.03.06. A sárkányoktól Caravaggióig

LEGENDÁS UTAZÁSOK A ZENÉBEN ÉS A MŰVÉSZETEKBEN

Március 6-án izgalmas kulturális utazásra várják az érdeklődőket. Sándor László Sárkányok pediglen vannak! című előadása a középkori zene és szimbolika titkait tárja fel kicsiknek és nagyoknak különböző zenei példákkal. Az eltűnt Caravaggio nyomában egy világhírű festmény rejtélyes sorsát és a műkincsrablások hátterét mutatja be Varsányi Kristóf fotóművész és Emőd Péter művészeti szakíró beszélgetése nyomán. Szalai Bálint az Essentia Artis kiállításban kurátori tárlatvezetéssel készül. Az estét Buglya Zsófia filmeszéta vetítettképes kultúrtörténeti előadása zárja, felidézve az Uránia Magyar Tudományos Színház aranykorát.

2026.03.28. SzínpadOn

REFLEKTORFÉNYBEN A SZÍNHÁZMŰVÉSZET

Március 28-án a SzínpadOn egész napos programsorozat a színházművészet sokszínű világába invitál. A színpadon egymást váltja Cseke-Marosi Eszter népmesei bábos előadása, Adamovich Ferenc interaktív mozgáspedagógiai bemutatója, majd Csiby Gergely improvizációra épülő színészworkshopjába kapcsolódhat be a közönség. A VR-térben lehetőség nyílik mesefigurák vagy szuperhősök bőrébe bújni. Az aranyváros hercege címmel – Fehér Tibor műve alapján – III. Béla magyar király életét bemutató musicalt készített Máthé Zsolt és Nyitrai László. Az alkotók beszélgetés formájában engednek bepillantást a musical kulisszatitkaiba, miközben Nikita Braga, Gőbölös Krisztina, Horváth Mónika és Baksa András tolmácsolásában csendülnek fel a produkció legszebb dallamai. A napot Blaskó Borbála előadása zárja, ahol a közönség Csontváry Kosztka Tivadar festői és Isadora Duncan táncművészeti világába nyerhet bepillantást.

2026.05.09. Essentia Artis-finisszázs

A kiállítás és programsorozat 2026. május 9-én – a Pesti Vigadó Nyitott Ház rendezvényének keretében – Farkas Gábor, Kodolányi Judit Klára, Magyari Tekla, Marcsák Gergely és Méry János irodalmi beszélgetésével, Ungváry-Kiss Márta a balatoni strandépítészetről szóló előadásával, iski Kocsis Tibor, az Essentia Artis tárlat vezető kurátorának tárlatvezetésével és a Bágyi Balázs New Quartet koncertjével zárul.

A 2026. február 28. és május 9. között zajló ESSENTIA ARTIS programjai – néhány zenei program kivételével – ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A tematikus programokra jelentkezők a tárlatot az esemény napján ingyenesen tekinthetik meg. Az ünnepélyes megnyitóra 2026. február 27-én 17 óra 30 perckor kerül sor a Pesti Vigadó VI. emeleti kiállítóterében.

Részletes információ és regisztráció itt.

REKORDHOSSZÚSÁGÚ IDEIG LEHET PÁLYÁZNI

2026. február 10. és április 13. között ismét lehet pályázni a 2026-2029-es időszakra szóló MMA Művészeti Ösztöndíjprogramra, amelynek szakmai lebonyolítója az MMA MMKI. Az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram pályázati időszaka idén minden eddiginél hosszabb: a pályázók rekordhosszúságú ideig, 62 napon keresztül nyújthatják be pályamunkáikat. (A megelőző évek során a jelentkezési időszak jellemzően 40–45 nap volt, míg 2025-ben az MMA MMKI 49 napot biztosított a pályázatok beérkezésére.)

A pályázat benyújtásának nem feltétele művészeti, művészetelméleti végzettség, szakképzettség. Az ösztöndíjjal kapcsolatos további információk megtalálhatók itt.