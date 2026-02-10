Kultúra
Ománi Filmest az Uránia Filmszínházban
Díjnyertes filmek az Arab-félsziget gyöngyszemének nevezett országból
Uránia Nemzeti Filmszínház
Fotó: Livvyfan/Uránia Nemzeti Filmszínház
A fesztiválokon már sikerrel szerepelt ománi filmek a hagyományos életformáról szólnak, például halászfalvak életéről, a hagyományos arab rózsaolaj-készítésről, vagy éppen arról, hogyan tudja megóvni a gyökerekeit a közösség, vagy éppen, hogy mi történhet egy falusi tinédzserlánnyal, aki teherbe esett.
A vetítésekhez más programok is kapcsolódnak: 15.30-tól élő ománi zenét hallhatnak a résztvevők. 17.30-kor fotókiállítás nyílik meg Az est folyamán az alkotók kerekasztal-beszélgetésekre várják a nézőket.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.