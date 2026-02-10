2026. február 11., szerda

Ománi Filmest az Uránia Filmszínházban

Díjnyertes filmek az Arab-félsziget gyöngyszemének nevezett országból

MH
 2026. február 10. kedd. 23:51
Az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében február 11-én 15 órakor Ománi Filmest kezdődik Az Omani Film Sociesty és az Ománi Nagykövetség szervezésében. Az esemén fővédnöke Malallah bin Mahmood Al Balushi, az Ománi Szultanátus magyarországi nagykövete.

Ománi Filmest az Uránia Filmszínházban
Uránia Nemzeti Filmszínház
Fotó: Livvyfan/Uránia Nemzeti Filmszínház

A fesztiválokon már sikerrel szerepelt ománi filmek a hagyományos életformáról szólnak, például halászfalvak életéről, a hagyományos arab rózsaolaj-készítésről, vagy éppen arról, hogyan tudja megóvni a gyökerekeit a közösség, vagy éppen, hogy mi történhet egy falusi tinédzserlánnyal, aki teherbe esett.

A vetítésekhez más programok is kapcsolódnak: 15.30-tól élő ománi zenét hallhatnak a résztvevők. 17.30-kor fotókiállítás nyílik meg Az est folyamán az alkotók kerekasztal-beszélgetésekre várják a nézőket.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

