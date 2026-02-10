Ománi Filmest az Uránia Filmszínházban

Az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében február 11-én 15 órakor Ománi Filmest kezdődik Az Omani Film Sociesty és az Ománi Nagykövetség szervezésében. Az esemén fővédnöke Malallah bin Mahmood Al Balushi , az Ománi Szultanátus magyarországi nagykövete.

A fesztiválokon már sikerrel szerepelt ománi filmek a hagyományos életformáról szólnak, például halászfalvak életéről, a hagyományos arab rózsaolaj-készítésről, vagy éppen arról, hogyan tudja megóvni a gyökerekeit a közösség, vagy éppen, hogy mi történhet egy falusi tinédzserlánnyal, aki teherbe esett.

A vetítésekhez más programok is kapcsolódnak: 15.30-tól élő ománi zenét hallhatnak a résztvevők. 17.30-kor fotókiállítás nyílik meg Az est folyamán az alkotók kerekasztal-beszélgetésekre várják a nézőket.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.