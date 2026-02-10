Milliókat ér Stephen King könyvritkasága + VIDEÓ

A horror királyának van egy regénye, amelyet sosem olvashattunk magyarul, és igen drága lenne, ha meg akarnánk venni. Stephen King kérésére ugyanis többé már nem kerülhet nyomtatásba.

Van egy író, akinek a nevét hallva a legtöbben azonnal a félelem nagymesterére gondolunk. Igen, ő Stephen King, a férfi, a férj és apa, aki a rettegést művészetté és szórakozássá tette. Életműve mintegy 90 regényt, kisregényt és novelláskötet ölel fel, amelyek mind megjelentek magyarul is, egyet kivéve. Stephen King Rage című kisregényét már sosem fogjuk megtalálni a hazai könyvesboltok polcain, hiszen az író saját maga akadályozta meg az újranyomtatását és további fordításait. Az ok igen megrendítő, és egyszerre több fontos kérdést is felvet.

Mi köze Richard Bachmannek Stephen Kinghez?

Alig múlt tizenkilenc, amikor elkezdte írni az akkor még Getting It On című történetét, tele fiatalkori frusztrációval és haraggal. Stephen King Rage című műve végül 1977-ben jelent meg, álnév alatt. Richard Bachman alteregójával az író célja nem az volt, hogy a kényesebb témákat eltávolítsa magától, hiszen így került először nyomtatásba A menekülő ember, a Sorvadj el!, vagy épp a nemrég filmként adaptált A hosszú menetelés. Azt szerette volna megtudni, hogy a könyvei népszerűsége mögött valóban az eredetisége, írói stílusa áll-e, vagy csupán a neve adja el a köteteket. Amikor felfedték, ki is valójában Richard Bachman, az addig alig fogyó könyvek népszerűsége az egekbe szökött, és azóta is folyamatosan újranyomják őket. Ez alól azonban a Rage kivétel.

A Rage egy középiskolás fiút állít a középpontba. Charlie Decker egyik nap fegyvert ragad, megöli két tanárát és túszul ejti osztálytársait. Ezután egy furcsa csoportterápia veszi kezdetét a fogva tartott tanulók részvételével, akik a drámai esemény végére részben megértik Charlie-t, sőt, bizonyos mértékig szimpatizálni is kezdenek vele. A könyv tehát elsősorban a fegyvert ragadott fiú tettéig vezető útról szól, dühének okairól, az iskolában és a családjában megélt fájdalmas és bántalmazó eseményekről. Ez adja azt a jellegzetes, pszichológia mélységet a kisregénynek, amely az író valamennyi történetében megegyezik.

A fikció, ami megjósolta a valóságot

Stephen King Rage könyve igen komplex módon mutatja be, hogy az iskolai zaklatás és a családon belüli bántalmazás miként hat egy kamasz lelkére, és végül hogyan csúcsosodik ki egy tragédiában. Utóhatása lehetett volna akár prevenciós is, de végül katalizátorként működött. A '90-es években ugyanis több amerikai iskolai lövöldözés támadójánál is megtalálták a regényt – volt, aki még idézett is belőle. Stephen King végül egy 1997-es eset után hozott végleges döntést a Rage sorsát illetően, miután a könyv előkerült a 14 éves Michael Carneal iskolai szekrényéből. A fiú az év december 1-jén három iskolatársát lőtte le, hatot pedig súlyosan megsebesített. Ugyan senki sem vonta felelősségre az írót, és nincs bizonyíték arra, hogy a könyv inspirálta volna ezeket a szörnyű tetteket, az iskolai lövöldözések és a kisregény cselekménye közti párhuzamok azonban kétségtelenül hátborzongatóak voltak.

Stephen King − akinek számos művét a mozivásznon is viszont láthattuk már − a kiadójához fordult, és kérte, hogy a Rage ne kerüljön újra nyomtatásba. Az író később több helyen is kiemelte, nem gondolja, hogy az ilyen típusú erőszaknak egy könyv, film vagy videójáték lehet az oka, de működhet katalizátorként, vagy olyan utat mutathat, amire maguktól nem gondoltak.

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint Stephen King döntése arra utal, hogy íróként érzelmileg bevonódott, és a szavaival ellentétben mégiscsak megélt egyfajta bűnösség érzést.

„Fontos leszögezni, hogy íróként nem terheli erkölcsi felelősség. Bár mindannyiunkra hatással vannak a könyvek, filmek és más alkotások, nagy többségünk mégsem válik erőszakossá. Az ilyen fajta bevonódás ugyanis csak azokra jellemző, akiknél már eleve jelen van valamiféle mentális vagy pszichés zavar, ami adódhat önértékelési problémákból, elfojtásból, bántalmazásból vagy épp szélsőséges önképből. A patológiás személyiséggel rendelkező ember könnyebben azonosul a szereplőkkel, és így képes lehet eljutni odáig, hogy ihletet merítsen a kitöréséhez. Bár kívülállóként úgy tűnhet, egyetlen könyv elolvasása elegendő egy iskolai lövöldözéshez, valójában ennél sokkal több dolog együttállása kell ahhoz, hogy valaki ilyesmit megtegyen.”

Az író határozott döntése és korlátozott elérhetősége miatt a Rage igazi kultikus ereklyévé vált. Egy-egy korai, kiváló állapotú kötetért átszámítva akár 1,3 millió forintot is elkérhetnek. A mű, amit alkotója szeretett volna a feledés homályába rejteni, így vált a Stephen King könyvek gyűjtőinek irodalmi Szent Gráljává, olvasható a life.hu oldalán.