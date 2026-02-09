Győzött a Csendes barát

Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje lett a legjobb film a 45. Magyar Filmszemlén.

A szervezők MTI-hez vasárnap éjszaka eljuttatott közleménye szerint az életműdíjat a Szemletanács idén Kende János Kossuth- és Balázs Béla díjas operatőrnek adta át a vasárnapi záróünnepségen.

Pálos Gergelynek ítélték a legjobb operatőr díját (Csendes barát), Szalai Károly kapta a legjobb vágó díját (Csendes barát), Mécs Monika producer pedig a legjobb producer díjával térhetett haza, melyet a Csendes barát és a Jimmy jaguár című filmekért együttesen érdemelt ki.

Játékfilm kategóriában a legjobb rendező díját Sós Bálint Dániel kapta a Minden rendben című filmért, a legjobb forgatókönyv díját pedig Nemes Jeles László vihette haza, Árva című filmjéért.

A legjobb férfi alakításért Hajdu Szabolcsot (Minden rendben), a legjobb női alakításért pedig Waskovics Andreát (Árva, Minden csillag) díjazták.

A vasárnap befejeződött filmfesztiválon közel 20 ezer érdeklődő 6 napon át csaknem 300 alkotást nézett meg a Corvin moziban és az Inga Kultúrkávézóban.