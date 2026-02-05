Kultúra
Rekordot döntött a Hamnet
Rengeteg BAFTA-jelölést is kapott a kilenc Oscar-jelölés mellé a gyászról és szerelemről szóló kosztümös film
Jacobi Jupé és Paul Mescal
Fotó: UPI media/Kayla Landrum
Korábban nagy meglepetést okozott, hogy a Hamnet férfi sztárja, Paul Mescal nem kapott Oscar-jelölést alakításáért, most azonban megjött a kárpótlás, hiszen ő is BAFTA-várományos lett.
A Hamnet további BAFTA-jelölései: a legkiválóbb brit film, legjobb női mellékszereplő (Emily Watson), legjobb adaptált forgatókönyv, legjobb eredeti filmzene (Max Richter), legjobb jelmez, legjobb látványtervezés, legjobb make-up és frizura.
A Hamnetet, amely már látható a hazai mozikban, 8 Oscarra jelölték.