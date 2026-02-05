Rekordot döntött a Hamnet

Eddig sem pamaszkodhattak a Hamnet alkotói, ami a szakmai elismeréseket illeti, a mostani 11 BAFTA-nevezés azonban rekordot jelent a Brit Film- és Televíziós Akadémia díjaiak történetében. Először fordul elő ugyanis, hogy rendezőnő alkotását találták méltónak ennyi jelölésre. A legjobb filmként jelölt Hamnet rendezője a két Oscar-díjas Chloé Zhao (A nomádok földje – rendezőként és producerként kapott aranyszobrot). Most is nominálták legjobb rendezőként, és a Hamnet ben William Shakespare gyászoló feleségét alakító Jessie Buckely győzhet majd legjobb női főszereplőként a BAFTA-gálán. írja közleményében az UIP Duna Film.

Korábban nagy meglepetést okozott, hogy a Hamnet férfi sztárja, Paul Mescal nem kapott Oscar-jelölést alakításáért, most azonban megjött a kárpótlás, hiszen ő is BAFTA-várományos lett.

A Hamnet további BAFTA-jelölései: a legkiválóbb brit film, legjobb női mellékszereplő (Emily Watson), legjobb adaptált forgatókönyv, legjobb eredeti filmzene (Max Richter), legjobb jelmez, legjobb látványtervezés, legjobb make-up és frizura.

A Hamnetet, amely már látható a hazai mozikban, 8 Oscarra jelölték.