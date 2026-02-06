Pálfalvi Tamással lép fel az Anima Musicae

Ritkaságok és remekművek találkozása az Anima Musicae Kamarazenekar zeneakadémiai koncertjén: február 8-án 19.30-kor a Zeneakadémia Nagytermében nem mindennapi művek csendülnek fel a Nagyteremben, ugyanakkor a jól ismert repertoár kedvelői is szívükhöz közeli hangzásvilágban merülhetnek el. A Zene Lelkéről elnevezett együttes Grandioso sorozatának február 8-i állomásán hazánk egyik ragyogó fiatal tehetsége, Pálfalvi Tamás trombitaművész csatlakozik a kamarazenekarhoz.

Az Anima Musicae közönsége az idei évadban minden eddiginél izgalmasabb találkozások és zenei felfedezések fültanúja lehet. A klasszikus hagyományokra építve, de a megszokott kereteken túlmutatva koncertjeik friss, újszerű hangot képviselnek a komolyzenei palettán.

A február 8-i hangverseny első fele a sokszínű amerikai zenét állítja fókuszba. Charles Ives Hymne című műve a spirituális hagyomány és a modern hangzás különleges találkozása, míg Doráti Antal 1941-ben komponált Amerikai szerenádja játékos és virtuóz oldalról közelíti meg a tengerentúl zenei nyelvét. Ezt követően pedig George Gershwin ikonikus Kék rapszódiája Pálfalvi Tamás szólójával – Ott Rezső átiratában – a jazz és a klasszikus zene határán mozogva teremt izgalmas, újszerű hangzásvilágot.

A szünet után a műsor az európai klasszikus és romantikus hagyomány felé fordul. Mozart D-dúr kürtversenye – ezúttal szárnykürtön, Pálfalvi Tamás előadásában – a klasszikus zene tiszta, örömteli hangját szólaltatja meg, zárásként pedig Csajkovszkij Vonósszerenádja gazdag érzelmeivel és időtálló formáival ragadja magával a hallgatót.

Objektum doboz

Az est szólistája, Pálfalvi Tamás Magyarország egyik legkiemelkedőbb trombitaművésze, akinek játékát a technikai bravúr és a zenei kifejezőerő egyaránt jellemzi. Már fiatalon nemzetközi versenyeken ért el sikereket, tanulmányait ösztöndíjjal az amerikai Bard College-ban folytatta, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplomázott Boldoczki Gábor növendékeként. Pályája során számos rangos zenekarral és karmesterrel dolgozott együtt, szólistaként fellépett világhírű koncerttermekben Európában, valamint az Egyesült Államokban és Ázsiában egyaránt. Repertoárja a klasszikus trombitairodalom mellett kortárs műveket is magában foglal. Első szólólemeze, Agitato címmel a nemzetközi kritikákban is nagy elismerést kapott.

Az Anima Musicae Kamarazenekar és Pálfalvi Tamás koncertje február 8-án mindazoknak szól, akik egyszerre keresik az újdonság varázsát és a klasszikus zene örök érvényű szépségét.

Jegyek válthatók itt:

Műsor:

Charles Ives: Hymne

Doráti Antal.: Amerikai szerenád

George Gershwin: Kék rapszódia (Ott Rezső vonószenekari átirata)

szünet

Wolfgang Amadeus Mozart: D-dúr kürtverseny Kv.412/514

Pjotr Iljics Csajkovszkij: Vonósszerenád op. 48

Közreműködik: Pálfalvi Tamás – trombita,

Művészeti vezető: G. Horváth László