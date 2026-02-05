Kultúra
Félmondatos szerepeket is világsztárok játszanak az Odüsszeiában
A hazai mozikban július 19-től látható a nem mindennapi ókori filmes tabló
Az Odüsszeia friss teaseréből kiderül, Travis Scott Grammy-díjas rapper is a szereplőgárdát erősíti. Nolan erről eddig csak annyit árult el, hogy a rapper is benne van a produkció csapatában, azt azonban eddig nem lehetett tudni, milyen feladatot kapott.
A friss előzetesből kiderül, hogy Travis fontos szöveges szerepet kapott: egy csarnokban megjövendöli Meneláosznak (Jon Bernthal) és Télemakhosznak (Tom Holland), hogy háború közelg, amelyben Trója porrá égettetik.
A kommentelők egy része megdöbbenésének adott hangot, mert nem számítottak arra, hogy Travis Scott tőle merőben szokatlan klasszikus drámai szerepben fog feltűnni, mások viszont azon keseregnek, hogy a rapperek manapság egyre-másra filmsztárok akanak lenni, ahelyett, hogy azt csinálnák, amihez a legjobban értenek. Végül azok kerültek fölénybe, akik szerint két akkora zseni, mint Nolan és Scott együttműködéséből biztosan valami jó fog kisülni.
Az Odüsszeia olyan sok nagy sztárt sorakoztat fel a görög mitológia legnagyobb háborús konfliktusa kapcsán, hogy felsorolni csak a teljesség igénye nélkül lehet őket: Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron., Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Zendaya, Mia Goth, Elliot Page, James Remar, John Leguizamo.