Félmondatos szerepeket is világsztárok játszanak az Odüsszeiában

Christopher Nolan (Oppenheimer, Eredet, Csillagok között) mindig képes meglepni a filmrajongókat, és nincs ez másként legújabb filmje esetében sem. Az Odüsszeia a várakozások szerint eleve a legek filmjeként vonul majd be mozitörténelembe, hiszen ez az első teljes egeszében IMAX-formátumban forgatott produkció, ráadásul még a félmodatos szerepekre is nagy sztárokat szerződtettek – áll az UIP Duna Film közleményében.

Az Odüsszeia friss teaseréből kiderül, Travis Scott Grammy-díjas rapper is a szereplőgárdát erősíti. Nolan erről eddig csak annyit árult el, hogy a rapper is benne van a produkció csapatában, azt azonban eddig nem lehetett tudni, milyen feladatot kapott.

A friss előzetesből kiderül, hogy Travis fontos szöveges szerepet kapott: egy csarnokban megjövendöli Meneláosznak (Jon Bernthal) és Télemakhosznak (Tom Holland), hogy háború közelg, amelyben Trója porrá égettetik.

A kommentelők egy része megdöbbenésének adott hangot, mert nem számítottak arra, hogy Travis Scott tőle merőben szokatlan klasszikus drámai szerepben fog feltűnni, mások viszont azon keseregnek, hogy a rapperek manapság egyre-másra filmsztárok akanak lenni, ahelyett, hogy azt csinálnák, amihez a legjobban értenek. Végül azok kerültek fölénybe, akik szerint két akkora zseni, mint Nolan és Scott együttműködéséből biztosan valami jó fog kisülni.

Az Odüsszeia olyan sok nagy sztárt sorakoztat fel a görög mitológia legnagyobb háborús konfliktusa kapcsán, hogy felsorolni csak a teljesség igénye nélkül lehet őket: Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron., Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Zendaya, Mia Goth, Elliot Page, James Remar, John Leguizamo.