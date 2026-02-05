Kultúra
Farsangi programmal készül a Fővárosi Állat- és Növénykert
Játékos programokkal, táncházzal és élménybemutatókkal várják a látogatókat
A Fővárosi Állat-és Növénykert MTI-hez elküldött tájékoztatója szerint az intézmény a szokásos látnivalók mellett több farsangi programmal is készül 10 és 15 óra között.
Az állatkert több pontjára kitelepül a Csupa-Csoda Vándorjátszótér: a Varázshegybe állatos és botanikai játékokkal, a Kisszikla Barlangtermébe vizuális játékokkal.
Lesz kézműves sarok és többállomásos, játékos felfedező túra, de ki lehet próbálni a ciklois rajzgépet is. A nap során többféle állati élményprogrammal is készülnek: 11 órakor oroszlánfókák tréningjén, 12 órakor egy különleges farsangi állatbemutatón vehetnek részt a látogatók.
Délután fél kettőtől a Csürrentő együttes táncháza lesz a Barlangteremben, az állatkert szakemberei ismeretterjesztő előadásokat tartanak például a fókák gondozásáról vagy az álcázás és megtévesztés különböző formáiról a növényvilágban.
A részletes farsangi program az állatkert honlapján érhető el – áll a közleményben.