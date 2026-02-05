A Tróját rendezte volna, de elvették tőle

2026 egyik legnagyobb mozis eseményének ígérkezik a teljes egészében IMAX formátumban forgatott Odüsszeia, amely Christopher Nolan újabb remeklése az Oppenheimer után. A projekt ötletét, mint a Varietynek elmesélte, régóta dédelgette, jelesül azóta, hogy 2003-ban elvették tőle a Tróját – írja közleményében az UIP Duna Film.

A kosztümös alkotás a homéroszi eposz elemeiből épített kalandfilmet a hírhedt falóval és Brad Pitt-tel. A projektet eredetileg Wolfgang Petersen fejlesztette éveken át azzal, hogy ő is fogja megrendezni, aztán mégis a Batman vs. Supermant választotta, és a Tróját megkapta Nolan.

Csakhogy a stúdió hirtelen elkaszálta a szuperhősös mozit, erre Petersen visszakérte az ő falovas eposzát, mondván, annyit dolgozott rajta, hogy ő ért hozzá igazán. Viszont addigra Nolan is teljesen beleásta magát Homérosz világába, a mitikus eposz az évek során nem hagyta nyugodni, ezért miközben jobbnál jobb filmeket készített, csiszolgatta az Odüsszeiát.

Némiképp tehát hasonlóan jártak a rendezők az ógörög témájú filmekkel, mint hőseik a trójai rabnőkkel az Iliászban.

Végül is szerencsésen rendelték az istenek, hogy Christopher Nolan bő két évtizede lemaradjon a falóról: a mozis mérföldkőnek ígérkező Odüsszeiával a rendező most sokkal nagyobbat tud gurítani, mintha megcsinálta volna a Tróját, és ez nem csak számára boldogság.