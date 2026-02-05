Diplomafilmek és képzések támogatására írt ki pályázatot a Filmintézet 

Március 2-ig elérhető a Nemzeti Filmintézet (NFI) időszakos pályázata filmes képzést folytató intézmények számára. Az NFI elkötelezett a fiatal alkotók és szakemberek, a jövő filmeseinek támogatásában. A Diák-Oscar-díjtól a Berlinale Kristály Medvét elnyerő alkotóig, számos ifjú magyar tehetség tűnt fel diplomafilmjével az elmúlt időszakban. A jövő héten kezdődő Berlinale Generation verseny mezőnyét Feiner Janka Lángbogár a zsebemben című diplomafilmje gazdagítja, mely szintén az NFI támogatásával készült a MOME animáció képzésén. A képzések támogatására hét mozgóképszakmai területen lehet pályázni március 9-ig.

Már elérhető a Nemzeti Filmintézet időszakos pályázata filmes képzést folytató intézmények számára, amely nappali tagozaton végzős hallgatók diplomamunkáinak gyártásához biztosít finanszírozást. Pályázatot nyújthatnak be a filmrendező, egyéb filmművész, okleveles animációs filmrendező művész, média design és filmtudomány (filmkészítő szakirány) szakos hallgatókat nappali tagozaton képző felsőoktatási intézmények, továbbá az intézményekkel jogviszonyban álló filmelőállítók is a diplomafilmekre vonatkozó csomagtervekkel.

A mozgóképszakmai képzések támogatására meghirdetett pályázatra ezúttal focus puller, VFX szakember, produkciós szakember, protézis alapú smink, Unreal Engine szakember, 3D animátor (mozdulattervező) és standby kellékes szakképzést szervezők jelentkezését várják március 9-ig.

Az NFI elkötelezett abban, hogy támogassa a pályakezdő filmeseket a szakmai fejlődésükben és biztosítsa számukra a lehetőséget a filmiparba való belépésre. A pályakezdő filmesek a diplomafilmek elkészítésére kiírt pályázati lehetőség mellett friss diplomásként első egész estés filmterveikkel az immár 11. événél tartó Inkubátor Programra jelentkezhettek, amely kis költségvetésű játékfilmek, dokumentumfilmek, valamint animációs szerzői rövidfilmek elkészítéséhez nyújt támogatást. Mindemellett a kezdő filmesek számára is folyamatos képzési programokat kínál az NFI.

Számos ifjú tehetség tűnt fel diplomafilmjével az elmúlt időszakban, köztük olyan alkotók, akik első munkáját a legnagyobb presztízsű fesztiválok hívták meg válogatásukba. A 2025-ös Berlinalén Balogh Mirjána Wish You Were Ear című animációja nyert el a legjobb rövidfilmnek járó Kristály Medvét.

A cannes-i fesztivál diplomafilmeket felvonultató La Cinef válogatásában többek közt Szelestey Bianka, Moldovai Katalin és Szentpéteri Áron mutathatta be vizsga- vagy diplomafilmjét. A MOME Animáció diplomafilmjeit 2017 óta sorra meghívja válogatásába a Berlinale. Bucsi Réka Symphony No. 42-je, Lovrity Katalin Vulkánsziget-e is Berlinben szerepelt, és Erhardt Domonkos Szemem sarka című rövidfilmje elismerő oklevelet is nyert. Kis Hajni és Freund Ádám diplomafilmjével egészen a Diák-Oscar jelölésig jutott és Kovács István Ostrom című filmjével meg is nyerte a Bronz Diák-Oscart 2018-ban.

Pályázati kiírások itt.