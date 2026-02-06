Kultúra
Berlinben debütál a Michael Jackson-film
A hazai mozik április 23-tól vetítik a Popkirályról szóló filmet
A Michael nagyszabású életrajzi film a világ egyik legjelentősebb előadóművészéről, végigkíséri Michael Jackson útját a The Jackson 5 nevű családi együttes fémjelezte kezdetektől odáig, amikor már szupesztárként kezdik emlegetni. A rendező a többszörös díjnyertes Antoine Fuqua (Kiképzés, Mélyütés, A hét mesterlövész, A védelmező-franchise), a Pop Királyát pedig Michael Jackson unokaöccse, Jafaar Jackson játssza első nagyjátékfilmes szerepében. A forgatókönyvíró a háromszoros Oscar-jelölt John Logan (Gladiátor, Aviátor, A leleményes Hugo).