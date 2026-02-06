2026. február 6., péntek

Berlinben debütál a Michael Jackson-film

A hazai mozik április 23-tól vetítik a Popkirályról szóló filmet

A Michael című film nemzetközi premierje április 10-én, Berlinben lesz – jelentette be az alkotás producere, az Oscar-díjas Graham King (A tégla, Aviátor, Bohém rapszódia). A bemutatót többnapos fesztivál követi, amelyen Michael Jackson életművére emlékeznek. A rendezvénysorozaton részt vesznek a film szereplői és alkotói, a szervezők a részletes programot később ismertetik – áll az UIP Duna Film közleményében.

A Michael Jackson életéről forgatott film film Berlinben debütál áprilisban
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Pool

A Michael nagyszabású életrajzi film a világ egyik legjelentősebb előadóművészéről, végigkíséri Michael Jackson útját a The Jackson 5 nevű családi együttes fémjelezte kezdetektől odáig, amikor már szupesztárként kezdik emlegetni. A rendező a többszörös díjnyertes Antoine Fuqua (Kiképzés, Mélyütés, A hét mesterlövész, A védelmező-franchise), a Pop Királyát pedig Michael Jackson unokaöccse, Jafaar Jackson játssza első nagyjátékfilmes szerepében. A forgatókönyvíró a háromszoros Oscar-jelölt John Logan (Gladiátor, Aviátor, A leleményes Hugo).

