Két új kiállítás nyílik a Hagyományok Házában

Két időszaki kiállítás nyílik szerdán az idén 25. jubileumát ünneplő Hagyományok Házában. A Tulipán & zsálya, valamint a Szabad szappanozni című tárlat a természethez való viszonyt és a népművészet örökségét a kortárs gondolkodás kérdéseivel kapcsolja össze.

A kiállítások a múlt és a jelen párbeszédére építve mutatják be a népi kultúra tárgyi világát és mai értelmezéseit. A tárlatok középpontjában a természet, a mindennapi rutinok, valamint a jóllét és a fenntarthatóság kérdései állnak. A kiállítások február 5. és november 29. között látogathatók.

A Tulipán & zsálya - Kertek, korok, népművészet című tárlat 120 tárgya öt évszázadot ível át, bemutatva, hogyan találkozott a kolostorok gyógyfüves udvara, a barokk kertek pompája és a falusi kertek egyszerűsége a textileken, a kerámiákon és a faragott bútorokon.

Mint Czingel Szilvia, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője, a tárlat főkurátora a szerdai sajtóbejáráson elmondta, a koncepció kiindulópontjaként megvizsgálták az ember viszonyát a természettel a 21. század elején. Jean-Jacques Rousseau-t, a felvilágosodás egyik legnagyobb alakját idézte, aki már az 1760-as években megfogalmazta a "vissza a természethez" eszméjét. Ő mondta, hogy szeret kertben sétálni, mert gyógyító ereje van, a test és a lélek meg tud nyugodni. "Mi is egy ilyen nyugtató, lelassító kiállítást terveztünk" - fogalmazott a kurátor.

Elmondta, hogy a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum anyagából válogattak, emellett hat más magyarországi múzeummal is együttműködtek. A fő fókusz a különböző kertkultúrák hatása a népművészetre: a középkori kolostorkertektől kezdve megjennek a reneszánsz, a barokk és a török kor virágai, a végén pedig a látogató egy falusi kertbe érkezik el - mindezt tárgyakon keresztül mutatják be. A tárlat különlegessége, hogy hangok, zenék, illatok is megjelennek - tette hozzá.

A kurátor kiemelte Papp Anett textilművész munkáját, egy különleges matyó viseletet, amelyet búzafűből készítettek el. A kiállításban a Romani Design alkotásában megjelenik a csatkai búcsú, ezáltal a virágok spirituális jelentése is helyet kap. Továbbá Urbán Ádám fotóművésznek a vácrátóti arborétumban készült műveiből is látható válogatás - sorolta.

A tárlatról, amelynek társkurátora Üveges Krisztina és Nánássy Emőke, további részletek a https://hagyomanyokhaza.hu/hu/program/tulipan-zsalya-kertek-korok-nepmuveszet linken érhető el.

A Szabad szappanozni - Higiénia, szépségápolás, népművészet című kiállítás tárlatvezetésén Keszeg Anna kurátor elmondta: a tárlat a Hagyományok Háza - Magyar Népi Iparművészeti Múzeum és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) együttműködésében jött létre, egy kurzus keretében valósították meg. A kiindulópont az volt, hogy hogyan változott a higiénia és a tisztálkodási kultúra mintegy 250 év alatt. Hozzátette: a kis térben megvalósuló kiállítás inkább problémafelvetés, és a tér berendezésével atmoszférát szerettek volna teremteni. A tárlaton hallható zene Grész Renátó munkája - mondta.

A Czingel Szilvia és Keszeg Anna kurátorok ötlete nyomán létrejött tárlat párbeszédet teremt a paraszti kultúra tárgyi világa és a MOME hallgatói által tervezett kortárs installációk között. A kiállítás a múlt gyakorlatainak bemutatása mellett olyan aktuális kérdéseket is reflektorfénybe állít, mint a fenntarthatóság, a túlfogyasztás, a testhez kötődő normák és a mindennapi rutinok átalakulása.

A kiállítás csak tárlatvezetéssel látogatható a meghirdetett időpontokban, további információ a programról a https://hagyomanyokhaza.hu/hu/program/szabad-szappanozni linken érhető el.