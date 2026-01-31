Érlelődik Jessie Buckley Oscarja a Hamnetért

A halál, a gyász olyan témák, amelyeket tabuk öveznek, és a legtöbb embernek az az álláspontja, hogy ezekről a témákról egyáltalán nem kell túl sokat tudniuk, és megérteniük sem kell, mert nem is lehet. Sokan a művészettel is így vannak: nem kötelesek megérteni egy művészt még akkor sem, ha egy fedél alatt élnek vele. Chloé Zhao filmjében, amely Maggie O’Farrell regényéből készült, a fiatal Shakespeare (Paul Mescal) találkozik a szerelemmel, de a halállal és a gyásszal is, miközben drámaíróként egyre sikeresebb. Az a kérdés, hogy a szerelem túl tudja-e élni a távolságot, a halált és a gyászt? Lehetséges-e, hogy a művészet nem csak pénzkereset és akadály egy pár életében, hanem – különösen a bajban - közelebb is hozhatja őket egymáshoz?

Agnes( Jessie Buckley) mai nézőpontból csodálatos nő. Tudja, hogy az embernek közös titkai vannak a természettel és a világ láthatatlan lényeivel. Tudták ezt a felmenői is, az összes asszony a családjában. Agnest a környezet boszorkánynak tartja, ezért William szülei nem akarják, hogy feleségül vegye, holott a lány már áldott állapotban van. Agnes szülei sem rajonganak Williamért, aki történetünk elején szegény latintanár, csak később lesz tehetős drámaíró és színháztulajdonos.

De ők szeretik egymást, legyőzik az akadályokat, Agnes maga harcol azért, hogy a szerelme Londonba mehessen, és belefogjon az írásba, mert másképp megőrülne. Még a távolságot is úgy ahogy, eltűri a kapcsolat, de mégis megreccsen valami, amikor kisfiuk, Hamnett (Jacobi Jupé) pestisben meghal.

Tényleg a férjében csalódott Agnes, amiért William nem volt ott, amikor a kisfiú haldoklott? Vagy inkább saját magában, mert nem vette észre a jeleket, és aztán hiába tett meg mindent a gyerekért, már késő volt?

Akik átélik a gyászt, ilyeneket kérdeznek, mint a Hamnet című film hősei, hogy miért halt meg a szerettük, miért nem tudták megmenteni, és hol van azután, hogy meghalt.

A film ad válaszokat, kapaszkodókat, biztos, hogy segít valamennyit annak, aki gyászol, de azt is megmutatja, hogy a távkapcsolatban a távolság nem színtiszta rossz, hiszen William részben azért érti meg, mi történt, mert emlékszik, mit beszéltek utoljára a kisfiával, részben azért, mert más nézőpontból lát rá az eseményekre, mint Agnes, aki folyton a világa közepében van.

A feleség azzal is megvádolja a férfit, hogy fontosabb neki a színház és minden más, mint a kisfia halála. Hogy mi az igazság, azt Agnes csak akkor érti meg, amikor a bátyjával Londonba megy, hogy megnézze a férje új darabját, amelynek a címe Hamnet.

William darabja, a Hamlet, a szerteágazó skandináv Hamlet-mítoszok egyikének a feldolgozása mintegy lemodellezi és felnagyítva mutatja meg, mi történt. Agnesnek el kell döntenie, meg akarja-e és meg tudja-e érteni a férjében a művészt és a férje színházában a művészetét, és a kisfiát, vagy örökre elüldözi a férfit.

Ha elfogadjuk ezt a történetet, egyúttal kivisszük a művészetet a szórakoztatóipari elfoglaltság kategóriából, és elismerjük, hogy nélkülözhetetlen, ugyanolyan fontos, mint a bármi, ami a jóllétünkhöz és a lelki egészségünkhöz kell.

Az idén több olyan filmet is Oscar-díjra jelöltek, amely a távol lévő, karrierjét egyengető férfiakról és a magukra maradt nőkről, gyerekekről szól. Az Érzelmi érték című film témája is ez.

Jacobi Jupé és Paul Mescal Fotó: UPI media/Kayla Landrum

Ne felejtsük el, hogy a férfiak évezredeken át, például amikor a mamutot kergették, vagy háborúztak, igazoltan voltak távol, és egyáltalán nem volt biztos, hogy haza is térnek valamikor. Ehhez képest most azt szeretnék a családtagok, hogy vagy hagyja a csudába a karriert a férfi, de akkor meg az lesz a baj, hogy nem visz haza pénzt, vagy pedig oldja meg, hogy legyen családapa is, és vigye is valamire.

Megfordítva úgy vetődik fel a kérdés, hogy lehet-e, hogy egy életbe beleférjen a kiteljesedés és a család, az emberi kapcsolatok ápolása is? És mi az, amiben a családtagoktól és a külvilágtól is elvárható valamiféle támogatás és türelem? Egy nagy kívánság ez ma, nehéznek, kivihetetlennek látszik, csakhogy nem lehet kikerülni, és nem lehet annyiban hagyni.

Chloé Zhao filmje gyönyörű angol reneszánsz kori tabló, vidéki Angliával, londoni színházzal, és csodás színészi alakításokkal. A legemlékezetesebb Jessie Buckley, akit Agnes megformálásáért a legjobb női főszereplő díjára jelöltek. Paul Mescal is nagyszerű vidéki latintanárként, merész szerelmesként, igyekvő apaként és befutott drámaíróként. Emily Watson pedig eleinte szörnyű, később szerető, támogató anyósként alakít nagyot a filmben.

Objektum doboz

Nagyon élvezetesek a gyerekek alakításai, főként Jacobi Jupé-é (Hamnet), akinek a nevetésében ott van, hogy ő már nagyon sokat tud ám a Shakespeare-színjátszásról. Sajnáljuk is, hogy Hamnet relatíve hamar meghal, és annak a sok mindennek csak egy részét van módja megmutatni.

A filmbeli leleményt, hogy a színpadon Hamletet Jacobi Jupé bátyja, Noah Jupé alakítja, Jacobi eszelte ki. Ez derül ki a londoni bemutatón készült videófelvételből. Noah Hamletje pedig nagyon is emlékezetes: egyszerre látjuk tragikus sorsú drámai hősként, aki meghal, közben pedig ott a tapsra éhes, a nyilvánosságot, figyelmet nagyon élvező színész, aki a színpadon Hamletet alakítja. Noah Jupé pedig mindkettőjüket egyszerre játssza el.

Paul Mescal Fotó: UPI media/Kayla Landrum

Az idei Oscar-gála – a jelölések alapján már látjuk - a nézhető filmek ünnepe lesz, vagyis idén a jó ízlésű, de szélesebb közönségnek válogattak filmeket a legjobbak közül. A Hamnet is ilyen, kicsit talán hosszú, de más panasz nemigen lehet rá, viszont napokig velünk marad a történet és Jessie Buckley játéka.

Hamnet – 2025

Angol filmdráma -125’

Rendező: Chloé Zhao

9/10