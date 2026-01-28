Világsztárok Pécsett

Sztárfellépőkkel várja közönségét a következő bő egy esztendőben a Filharmónia Magyarország fennállásának 70. évfordulóját ünneplő pécsi irodája. A koncerteken – mások mellett – Plácido Domingo, José Cura, Olga Kern és a Montserrati kórus is fellép – jelentették be a koncertszervező társaság szerdai pécsi sajtótájékoztatóján.

Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára kiemelte, hogy a Filharmónia Magyarország Nkft. (Filharmónia) jelentős szereplő a magyar kulturális életben, ugyanis évente mintegy 350 ezer – túlnyomó részben fiatal – embert szólít meg programjaival.

Az ország legnagyobb koncertszervező társasága óriási, kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, a világ legkiemelkedőbb zeneművészeivel dolgozik együtt és számos hiánypótló kezdeményezés fűződik a nevéhez – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a Filharmónia segítségével a legkisebb településen élőkhöz, köztük a gyerekekhez is eljut a komolyzene.

Novák Irén felhívta a figyelmet arra, hogy a kormányzat nagy felelősséggel kezeli az ország jelentős kulturális, azon belül a zenei múltját, ezért minden támogatást igyekszik megadni az ágazat számára.

Kiemelte: Magyarország jóval az európai uniós átlagon felül, a GDP egy százalékát kitevő összeggel támogatja a kulturális szektort. A területen másfél évtized alatt 650 milliárd forintból valósultak meg beruházások, és csak a komolyzene finanszírozására több mint 30 milliárd forintot fordít évente a kormányzat.

Mint mondta, a kiváló létesítményeket a magas színvonalon dolgozó intézményeknek köszönhetően minőségi kulturális tartalmakkal töltik meg, a kormány pedig a kulturális területen dolgozó 41 ezer ember munkáját folyamatos, legutóbb 15 százalékos, béremeléssel ismeri el.

Hoppál Péter (Fidesz) országgyűlési képviselő, kormánybiztos arról szólt, hogy a Filharmónia az elmúlt hetven évben elévülhetetlen érdemeket szerzett a magas minőségű zenei kultúra terjesztésében a komolyzene megismertetésében, megszerettetésében.

Hangsúlyozta, hogy a következő hónapok során a jubileumhoz méltó program valósulhat meg a kormány kiemelt támogatásának is köszönhetően, így az igen jelentős zenei múlttal bíró Pécsen világsztár előadókat és zenekarokat köszönthet a közönség.

Szamosi Szabolcs orgonaművész, a Filharmónia ügyvezető igazgatója a következő 14-15 hónap programjait tűzijátékhoz hasonlítva beszélt a fellépőkről, akik közül az első – a világ egyik legjobb hegedűművésze, Augustin Hadelich – már a Kodály Központ színpadára állt múlt héten.

Közölte: a folytatásban csaknem 30 koncert, több operaelőadás, többszáz előadó érkezik a pécsi Kodály Központba, például márciusban a Budapesti Operettszínház Csárdáskirálynő című előadását mutatják be, majd az Orfeo Zenekar Robin Johanssen szoprán közreműködésével Bach egyik legvirtuózabb és legnehezebb, egyetlen énekhangra írt kantátáját adja elő, virágvasárnap pedig a nagyheti zeneirodalom egyik megunhatatlan darabjával, Bach János passiójával zárják a hónapot.

Áprilisban Csajkovszkij Anyegin című operáját a Nemzeti Filharmonikusok tolmácsolásában élvezheti a közönség, míg májusban a világhírű Montserrati kórus, júniusban pedig a Fővárosi Nagycirkusz egy különleges – a klasszikus zenét, a táncot és az akrobatikát ötvöző – produkciót ad elő Pécsen.

Az 1932 óta ötévente megrendezett Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyt szeptemberben a Kodály Központban rendezik meg Olga Kern zongoraművész Rahmanyinov-estjével, de ugyanabban a hónapban lesz Pécs vendége Plácido Domingo operaénekes is, aki Verdi Traviatájában lép fel. A hónap közepén pedig a Zeneszüret fesztivál keretében viszik a lehető legközelebb az emberekhez a komolyzenét.

Októberben Kottazűr címmel családi programot kínálnak az opera, a film és a színház ötvözésével filmes és zenei sztárokkal, majd Kate Aldrich közreműködésével a Csipkerózsikát adják elő, míg novemberben José Cura operaénekes lép fel.

Decemberben a Római Santa Cecilia Akadémiai Zenekar érkezik a világsztár Kirill Gersteinnel, majd a Mohács 500 program részeként a Keresztury-Albert Zsolt zeneszerző által komponált Penta Essentia című színpadi zeneművet adják elő a Szent István Filharmonikusok.

A következő esztendőben fellép a German Brass, majd Richard Strauss Don Juan című műve mellett Barber és Sosztakovics műveit játssza a világ élvonalában jegyzett Budapesti Fesztiválzenekar Marin Alsop vezényletével, Nemanja Radulovic hegedűjátékával.

Februárban a Concerto Budapest lép fel Elisabeth Leonskajával, míg márciusbab ismét a Budapesti Fesztiválzenekar játszik Alexander Malofeev közreműködésével és Robin Ticciati vezényletével – sorolta Szamosi Szabolcs, kiemelve, hogy jövő májusban – Mozarttal a középpontban – ismét megtartják a Con Spirito Egyházzenei Fesztivált.