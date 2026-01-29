2026. január 29., csütörtök

Előd

EUR 380.16 Ft
USD 317.12 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Kultúra

Beteg gyerek gyógykezelésére gyűjt a Nemzeti Színház

A január 30-i és 31-i Don Juan előadások teljes jegybevételét felajánlották

MH/MTI
 2026. január 29. csütörtök. 5:31
Megosztás

Jótékonysági előadásokkal gyűjt egy beteg kislány gyógykezelésére a Nemzeti Színház társulata: a január 30-i és 31-i Don Juan előadások teljes jegybevételét az intézmény egyik munkatársának súlyosan beteg kislánya, Liza speciális külföldi kezelésére ajánlják fel – közölte a teátrum az MTI-vel.

Beteg gyerek gyógykezelésére gyűjt a Nemzeti Színház
A Nemzeti Színház tájékoztatása szerint az előadások alkalmával a nézőtéren gyűjtődobozokat is elhelyeznek
Fotó: Facebook/Nemzeti Színház/Eöri Szabó Zsolt

A közlemény szerint a kislány operálhatatlan betegséggel küzd. A magyar és svájci szakorvosok egyeztetése alapján a gyógyulás esélyét növelné egy kombinált terápia.

Ennek része egy korszerű sejtterápia, az úgynevezett CAR-T kezelés, amelynek költsége azonban rendkívül magas, mintegy 300 millió forint. Ehhez szeretne hozzájárulni a teátrum a január végi Don Juan előadások teljes jegybevételével.

A Nemzeti Színház tájékoztatása szerint az előadások alkalmával a nézőtéren gyűjtődobozokat is elhelyeznek a személyes hozzájárulások fogadására.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink