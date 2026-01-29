Kultúra
Beteg gyerek gyógykezelésére gyűjt a Nemzeti Színház
A január 30-i és 31-i Don Juan előadások teljes jegybevételét felajánlották
A közlemény szerint a kislány operálhatatlan betegséggel küzd. A magyar és svájci szakorvosok egyeztetése alapján a gyógyulás esélyét növelné egy kombinált terápia.
Ennek része egy korszerű sejtterápia, az úgynevezett CAR-T kezelés, amelynek költsége azonban rendkívül magas, mintegy 300 millió forint. Ehhez szeretne hozzájárulni a teátrum a január végi Don Juan előadások teljes jegybevételével.
A Nemzeti Színház tájékoztatása szerint az előadások alkalmával a nézőtéren gyűjtődobozokat is elhelyeznek a személyes hozzájárulások fogadására.