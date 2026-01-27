Kultúra
Richter Angelina Arany Bohóc-díjat nyert Monte-Carlóban
A világ legrangosabb cirkuszi díját harmadszor nyerte el magyar artista
A Monte-CarlóiNemzetközi Cirkuszfesztiválon 2008-ban Richter Flórián vitte haza az Arany Bohócot, 2018-ban ifj. Richter József, idén pedig Richter Angelina.
A Richterek Monte-Carlóban idén két lovas produkcióval szerepeltek: a Magyar Postával és egy szabadidomítás számmal.
Richter Angelina 21 lóval bemutatott produkciója világrekordnak számít. Ő az első
magyar nő, aki elnyerte a Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál Arany Bohóc-díját.
Ebből a rendkívüli alkalomból a Fővárosi Nagycirkusz 2026. január 30-án,
pénteken, a 15 órakor kezdődő FESZTIVÁL PLUSZ-GYŐZTESEK GÁLÁJA című
előadás elején Fekete Péter, Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Fővárosi Nagycirkusz
főigazgatója köszönti Richter Angelinát, aki a „Magyar Posta” című produkcióval aratott
világra szóló sikert!
Az Arany Bohóc-díjat nyert artistaművész a Fővárosi Nagycirkusz porondján, 2025.
tavaszán a „Cirkuszherceg” című előadásunkban készült fel erre az egészen hihetetlen
produkcióra, majd augusztusban a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ által alapított Karádi Béla Arany Emléklánc-díjjal ismertük el, mint az év kiemelkedő artistaművészét. Értesültünk arról, hogy meghívást kapott a világ legrangosabb cirkuszi versenyére, ezért minden támogatást megadtunk neki: ő pedig olyan sikert ért el, amely a legnagyobb cirkuszművészek közül is csak nagyon keveseknek sikerül! - áll a Fővárosi Nagycirkusz lapunkhoz eljuttatott közleményében.