Nem mindig volt komor és magányos – Beethoven szíve titokban lángolt

Beethoven halála után előkerült egy szenvedélyes, névtelen szerelmes levél, amelyet a kutatók azóta sem fejtettek meg. Most lehet, hogy kiderült, ki volt Beethoven híres szerelme, akivel sosem teljesülhetett be a kapcsolatuk.

A világ valaha élt egyik leghíresebb zeneszerzőjének, Ludwig van Beethovennek a magánéletéről még ma is keveset tudunk. A hétköznapi emberek szemében Beethoven egy kifejezetten rideg, érzelemmentes zseninek tűnhet, azonban nemrég kiderült, hogy lehetett egy titokzatos szerelme. A titokzatos „halhatatlan kedvesről” ezúttal egy levél is előkerült, és szűkült a lista is, hogy kinek írhatta a reménytelen szerelmes költeményét.

Ő lehetett Beethoven szerelme

Egy nemrég előkerült szerelmes levél felfedte, milyen mély vágyakozás élt Beethovenben „halhatatlan kedvese” iránt. A tudósok azóta is próbálják összeilleszteni a nyomokat, hogy kiderítsék, ki lehetett ez a titokzatos nő, akiért odáig volt a zeneszerző. Noha Beethoven a zenében elmondhatatlanul nagy sikereket ért el, de a szerelemben nem volt szerencsés: sorozatos kudarcok érték.

A levél felfedezése és jelentősége

Ludwig van Beethoven halála után egy szenvedélyes szerelmes levelet találtak, amelyet a zeneszerző soha nem küldött el. A levél „Halhatatlan Kedvesemnek” szólt, és mély, viszonzott érzelmekről tanúskodott. Felfedezése óriási felhajtást keltett: ki lehetett ez a titokzatos nő? Az 1812. július 6-ra datált levél azóta is a zenetörténet egyik legizgalmasabb rejtélye, amely olyan megszólításokat tartalmaz, amik kizárják, hogy csupán plátói vagy egyoldalú vonzalomról lett volna szó.

Nehéz azonosítani a nőt

Beethoven gyakran szeretett bele elérhetetlen, társadalmi státuszuk alapján „nem hozzá illő” nőkbe. A zeneszerző életmódja nem volt elfogadható a magasabb származással bíró, előkelő hölgyeknek. A kutatók összesen 13 potenciális „Halhatatlan Kedvest” tartanak számon, azonban a listát nemrég leszűkítették, és megvan a legvalószínűbb jelölt.

A levél papírjának vízjele alapján 1812-ben íródott. Ez az év szűkíti a lehetséges hölgyek körét – ezzel a zeneszerző több korai szerelmét kizárták, ugyanis csak azok a nők jöhetnek szóba, akik 1812-ben kapcsolatban álltak Beethovennel. A helyszín is fontos: Beethoven – aki állítólag Liszt Ferencet homlokon csókolta – 1812 nyarán Prágában tartózkodott, így csak olyan hölgyekről lehet szó, akik ebben az időben a közelben éltek – számolt be a Life.

A fő jelölt: Antonie Brentano

Antonie Brentano gazdag kereskedők felesége volt, aki 1810-ben ismerkedett meg Beethovennel, és mély barátság alakult ki közöttük. Rajongott a zeneszerzőért, egy levelében már-már isteni rangra emelte. Kutatók szerint minden bizonyíték arra mutat, hogy Antonie 1812 júliusában Prágában és Karlsbadban is tartózkodott, azonban házas volt, méghozzá Beethoven barátjának felesége – ami tökéletesen illik a levél által leírt akadályokra, melyek nem engedik, hogy szorosabb kapcsolatba kerüljenek Beethovennel. Kapcsolatuk érzelmi mélysége, a közös utazások időpontjai és a helyszínek teljesen egybeesnek a levél adataival. Antonie elérhetetlen volt Beethoven számára, ami jól magyarázza a levél kétségbeesett hangvételét, mivel a nő házassága megakadályozta, hogy a románc beteljesedjen. Ezért a legtöbb kutató szerint Antonie Brentano a legvalószínűbb „Halhatatlan Kedves”.