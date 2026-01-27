Már tudjuk, mikor csap a húrokba Kádár L. Gellért

Kádár L. Gellértet, aki Hunyadi Jánost alakította a nemzetközi sikerű történelmi sorozatban, ezúttal rockzenészként láthatjuk majd viszont a Még egy kívánság című romkomban, amely Dobó Kata rendezésében és a Megafilm Service gyártásában készül. Már a bemutató napja sem titok: november 26-án zúz először a vásznon Dead Flamingos együttes, Juli, a menedzserük (Hermányi Mariann, aki a Hunyadiban Luxemburgi Erzsébetet játszotta ) pedig elindul, hogy hendikepes álmodozóból olyan emberré váljon, aki meg is valósítja a céljait.

A Még egy kívánság című romkom főbb szereplői: Hermányi Mariann, Kádár L. Gellért, T. Danny

A térségünkben nagyon aktuális történet napjainkban játszódik, főhőse Juli, a munkájában és magánéletében is elkényelmesedett zenei menedzser. Megszokott hétköznapjai megváltoznak, amikor kezébe kerül egy kívánságfüzet, amellyel bármit eltüntethet a világból.

Elkövet egy szakmai baklövést, amelyből az egyedüli kiút számára az, ha felfuttat egy ismeretlen zenekart. Ehhez használni kezdi a kívánságfüzetet, és egyre extrémebb kívánságokkal írja tele… De vajon lehet-e következmények nélkül bármit kívánni? 2026. november. 26-án kiderül a mozikba.

Szereplők: Hermányi Mariann, Kádár L. Gellért, Trill Beatrix, Szalay Bence, T. Danny, Mucsi Zoltán, Friedenthal Zoltán, Wettstein Márk, Nyári Szilvia, Pataki Ferenc, Domonkos Éva Lili Alkotók: Vezetőproducer: Helmeczy Dorottya Társproducer: Kálomista Gábor Vezetőrendező: Dobó Kata Társrendező: Szilágyi Fanni Forgatókönyvíró: Kovács M. András Látványtervező: Valcz Gábor, Operatőr: Becsey Kristóf, Zeneszerző: Moldvai Márk. Dalszövegíró: Szűcs Krisztián, Jelmeztervező: Kazal Viktória