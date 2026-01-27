Kultúra
Már tudjuk, mikor csap a húrokba Kádár L. Gellért
Újabb saját fejlesztésű magyar zenés romantikus vígjáték a láthatáron
A térségünkben nagyon aktuális történet napjainkban játszódik, főhőse Juli, a munkájában és magánéletében is elkényelmesedett zenei menedzser. Megszokott hétköznapjai megváltoznak, amikor kezébe kerül egy kívánságfüzet, amellyel bármit eltüntethet a világból.
Elkövet egy szakmai baklövést, amelyből az egyedüli kiút számára az, ha felfuttat egy ismeretlen zenekart. Ehhez használni kezdi a kívánságfüzetet, és egyre extrémebb kívánságokkal írja tele… De vajon lehet-e következmények nélkül bármit kívánni? 2026. november. 26-án kiderül a mozikba.
Szereplők: Hermányi Mariann, Kádár L. Gellért, Trill Beatrix, Szalay Bence, T. Danny, Mucsi Zoltán, Friedenthal Zoltán, Wettstein Márk, Nyári Szilvia, Pataki Ferenc, Domonkos Éva Lili Alkotók: Vezetőproducer: Helmeczy Dorottya Társproducer: Kálomista Gábor Vezetőrendező: Dobó Kata Társrendező: Szilágyi Fanni Forgatókönyvíró: Kovács M. András Látványtervező: Valcz Gábor, Operatőr: Becsey Kristóf, Zeneszerző: Moldvai Márk. Dalszövegíró: Szűcs Krisztián, Jelmeztervező: Kazal Viktória