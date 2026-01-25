Közös előadásra készül a Fővárosi Nagycirkusz és a Budapesti Operettszínház

Csillagok találkozása címmel különleges, egyszeri alkalommal látható közös gálaestet rendez a Fővárosi Nagycirkusz és a Budapesti Operettszínház február 10-én, kedden a Fővárosi Nagycirkuszban - tájékoztatott a teátrum vasárnap.

A műsorban részletek hangzanak el a Carmen, A Notre Dame-i toronyőr, a Monte Cristo grófja és a Jekyll és Hyde című musicalekből, A cirkuszhercegnő és a Csárdáskirálynő című operettekből, valamint a Fővárosi Nagycirkusz cirkuszszínházi produkciói közül a Melyiket a 9 közül? és a Holle anyó című előadásokból.

"A látványos koreográfiák és artistaprodukciók megismételhetetlen élményt ajánlanak a közönség számára. A Csillagok találkozása című gálaest valódi kulturális találkozás, amely hidat képez a különböző generációk és műfajok között" - fogalmaztak a sajtóanyagban.

Az esten színpadra lép Fischl Mónika, Nádasi Veronika, Homonnay Zsolt, Kiss Zoltán, Sándor Péter, Szomor György, Tassonyi Balázs (e.h. SZFE), az Izraelből érkező Duo Aerial DNA (lengőrúd), az etiópiai Duo Sabawian (adagio), az Argentínából és USA-ból érkező Flying Tabares (fliegende,lengő trapéz), Kelly Folco olasz cirkuszművész (egykerekű), az Egyesült Királyságból érkező Thomas Lacey (kutyaszám), valamint egy magyar páros, a Duo Kriko (gurtni).

A műsor házigazdája Tassonyi Balázs, közreműködik a Budapesti Operettszínház Balettkara, Énekkara és Zenekara, vezényel Tassonyi Zsolt. Közreműködik továbbá a Fővárosi Nagycirkusz zenekara, tánckara és artistaművészei, a zenekar vezetője Szakál László. Az est koreográfusai Fejes Kitty és Simon István, a produkciós menedzser Csicsely Zoltán. A gála rendezője Homonnay Zsolt, a Budapesti Operettszínház művészeti vezetője.

A közleményben kitértek arra is, hogy a Budapesti Operettszínház és a Fővárosi Nagycirkusz szoros szakmai kapcsolata nem újkeletű. Idézték Kiss-B. Atillát, a Nagymező utcai teátrum főigazgatóját és Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatóját, akik egy korábbi interjúban kifejtették: kultúrstratégiai intézményekként közös a felelősségük abban, hogy elérjék a lehető legszélesebb nézőközönséget, ezért az Operettszínház és a Cirkusz évek óta magas minőségű és szerteágazó együttműködésre tekinthet vissza. Úgy fogalmaztak, hogy ennek egyik kiemelkedő megnyilvánulása A cirkuszhercegnő és Az Orfeum mágusa című nagyoperettek, valamint a Carmen című musical operettszínházi bemutatói. A két intézményvezető hangsúlyozta, hogy láthatóvá teszik a két műfaj kooperációját a művészi, színpadi összjáték terén is. "Amikor a két összművészeti műfajt jó ízléssel egymás mellé rendelik, a katarzis élménye megsokszorozódik" - fogalmaztak az intézményvezetők.