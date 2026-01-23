Kultúra
Százezredik látogatóját köszöntötte az Erkel Színház
A főváros új zenés színháza négy hónapja debütált
A bejelentést Szente Vajk, az Erkel főigazgatója tette meg, és a színpadon köszöntötte a 100.000. nézőt.
„Induló színházként még nem láthattuk előre, hogy az előadásaink ekkora érdeklődést váltanak ki, ezért különösen hálásak vagyunk annak a közönségnek, amely az idő során valódi közösséggé formálódott.
Minket is meglepett, hogy már január közepére elérünk egy olyan jelentős mérföldkövet, amelyre – óvatos előrejelzéseink alapján – csupán 2026 tavaszára számítottunk.
A sorozatosan telt házas esték és a hazai színházi mezőnyben is kiemelkedő, 101%-os jegyértékesítési arány azonban felülírta várakozásainkat, így örömmel jelenthetem be, hogy ma köszönthetjük a százezredik látogatónkat” - mondta el Szente Vajk.