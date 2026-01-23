Százezredik látogatóját köszöntötte az Erkel Színház 

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a tavalyi évben újjáalakult Erkel. A szeptember 19-i első előadás után alig négy hónappal, január 16-án, az Elisabeth című musical előadásán köszöntötték a színház 100.000. látogatóját.

A bejelentést Szente Vajk, az Erkel főigazgatója tette meg, és a színpadon köszöntötte a 100.000. nézőt.



„Induló színházként még nem láthattuk előre, hogy az előadásaink ekkora érdeklődést váltanak ki, ezért különösen hálásak vagyunk annak a közönségnek, amely az idő során valódi közösséggé formálódott.

Minket is meglepett, hogy már január közepére elérünk egy olyan jelentős mérföldkövet, amelyre – óvatos előrejelzéseink alapján – csupán 2026 tavaszára számítottunk.

A sorozatosan telt házas esték és a hazai színházi mezőnyben is kiemelkedő, 101%-os jegyértékesítési arány azonban felülírta várakozásainkat, így örömmel jelenthetem be, hogy ma köszönthetjük a százezredik látogatónkat” - mondta el Szente Vajk.