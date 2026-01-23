Közönségkedvenc magyar romkomok és fesztiválsikerek

Beérett az elmúlt öt évben végzett munka, 2025 magyar filmes sikerei visszaigazolták a Nemzeti Filmintézet stratégiáját, amelynek mentén 2020 óta működik – egyebek mellett erről beszélt Káel Csaba, a Nemzeti Filmintézet elnöke a SVENK Podcast legújabb adásában.

Beérett az elmúlt öt évben végzett munka, 2025 magyar filmes sikerei visszaigazolták a Nemzeti Filmintézet stratégiáját, amelynek mentén 2020 óta működik – egyebek mellett erről beszélt Káel Csaba, a Nemzeti Filmintézet elnöke a SVENK Podcast legújabb adásában.

A magyar mozgókép fejlesztéséért felelős kormánybiztos arra a kérdésre, hogy mi a titok, ami a 2025-ös rekordok hátterében áll, azt mondta: „én nem vagyok titokhívő, én titokelőidéző szeretek lenni”. Hozzátette: minden rendszer akkor működik jól, ha sikerül felépíteni egy jó struktúrát, amiben meg tudnak születni például olyan csodák, hogy egy filmre több mint egymillió néző ül be a mozikba.

A Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus vígjáték rekordjai kapcsán azt mondta: az első pillanattól érezhető volt, hogy az alkotói csapat, Kirády Attila vezetésével nagyon pontosan végig gondolta azokat a szempontokat, amik mentén egy alkotás sikeres lehet.

Az év legnézettebb TV-sorozatával, a Hunyadival összefüggésben azt emelte ki, hogy a producer, Robert Lantos már az előkészítés során kiemelten foglalkozott azzal, hogyan lehet nemzetközi siker a történelmi sorozat.

Az Árva, a Csendes barát és a Véletlenül írtam egy könyvet című ifjúsági film fesztiválsikerei kapcsán a kormánybiztos arról is beszélt, hogy milyen gazdasági előnyök rejlenek a nemzetközi koprodukciókban.

A filmügyi biztos azt is elmondta: arra számít, hogy a Véletlenül írtam egy könyvet televíziós nézettsége meghaladja majd a mozikban elért 160 ezres nézőszámot, ahogyan a Hogyan tudnék élni nélküled? másfélmilliós TV-s nézőszáma is túlszárnyalta a film négy évtizedes mozis rekordnézettségét is.

Az NFI elnöke emellett Magyarország, mint nemzetközi filmes gyártóbázis kontinentális európai vezető szerepéről, valamint a Nemzeti Filmintézet 2026-os terveiről is beszél a Seres Gerda által készített évértékelő interjúban.

A SVENK Podcast elérhető a Spotify-on és a Nemzeti Filmintézet YouTube-csatornáján.