Hankó Balázs: a Himnusz a magyar szuverenitás legszebb kifejezése

Kölcsey Ferenc szerzeménye nemcsak egy vers, hanem ima, történelmi tabló, a Himnusz a magyar szuverenitás legszebb kifejezése - hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter a magyar kultúra napja alkalmából tartott gálaműsorban csütörtök este Budapesten, a Müpában.

„A magyar kultúra napján szükségszerűen arról kell beszélnünk, hogy miképpen kell megőriznünk, emelnünk a hazai kultúra lehetőségeit és eredményeit, tisztelnünk alkotóit, fáradoznunk továbbörökítésén és megújításán” - hangoztatta Hankó Balázs.

A tárcavezető szerint a kultúra az identitásunk, önazonosságunk, magyarságtudatunk alapja, minden ezzel kezdődik és ezzel ér véget.

Hankó Balázs emlékeztetett arra, hogy Kölcsey költeménye - Erkel zenéjével - csak 1989-ben, a rendszerváltoztatáskor vált jogilag is a magyar nemzet himnuszává. A kommunista Magyarország vezetése valójában félt a Himnusztól, különösen annak közös éneklésétől. Tartott tőle, amikor a futballválogatott mérkőzésein énekelték az emberek - mutatott rá.

„És pontosan értette a kommunista hatalom annak az üzenetét is, - tenni már nem tudott ellene -, amikor 1983-ban a Királydombon, az István, a király katartikus bemutató előadásán közösen énekeltük el a Himnuszt” - tette hozzá a tárcavezető.

Hankó Balázs szerint ma olyan világban élünk, amelyben nagy erők dolgoznak azon, hogy elpusztítsanak kultúrákat, fizikailag és szellemileg is. „Minden küzdelem, amit ma vívunk Európában, a világban, annak a középpontjában a kultúránk áll. A magyar honvédség, a magyar gazdaság, a magyar diplomácia valójában a magyar kultúrát védi és erősíti” - mondta a tárcavezető, kiemelve, hogy Magyarország kormánya a legfontosabbnak azt tartja, hogy megmaradjon a kultúránk, hagyományaink és azok megerősödjenek.

„A magyar színészek, festők, írók, artisták, táncosok és gitárosok nemzetünk legerősebb katonái, üzletemberei és diplomatái. Mert a kultúra a legfontosabb, mert kultúra által lesznek magyarok a családok, jelenik meg oktatásunkban, tudományunkban az, ami minket magyarokat magyarrá tesz” - hangsúlyozta Hankó Balázs.

A miniszter szerint a magyar kultúra a világ legszebbje, a magyar művészek a világ legjobbjai és a magyar kultúrát szeretők a világ legérzékenyebbjei.

Hankó Balázs úgy vélte, hogy ha nem így gondolunk a kultúránkra, művészeinkre és közönségükre, a magyarok közösségére, akkor hibát követünk el.

„Ha nem őket tekintjük a legjobbaknak, azt ellenfeleink meg fogják érezni és ki fogják használni. És abban nem lesz köszönet” - hívta fel a figyelmet.

Minket magyarokat határok nem választhatnak el, minket „szent ügyünk, a magyar kultúra forraszt egybe”, megerősítve nemzetünket, összetartozásunkat, hazánkat - hangsúlyozta Hankó Balázs.

A magyar kultúra napját sok évtizede arra emlékezve ünnepeljük január 22-én, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon véglegesítette a Himnusz kéziratát.