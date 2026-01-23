Kultúra
Február 9-ig lehet jelentkezni az idei Versünnep Fesztiválra
Előadóművészeket, zeneszerzőket, film- és képzőművészeket várnak
Február 9-én éjfélig várják a jelentkezéseket az idei Versünnepre. A versenyre három kategóriában jelentkezhetnek hivatásos színművészek, előadó-művészek, zeneszerzők, film- és képzőművészek, valamint egyetemek és képző intézmények hallgatói. A jelentkezéseket vers- és prózamondás, énekelt vers, vagy versmegzenésítés, képző és/vagy filmművészeti alkotás kategóriában várják.
Vers- és prózamondás kategóriában kötelezően három művet kell nevezni, amelyek vers, próza, drámarészlet vagy publicisztika lehetnek. A nevezett művek közül kettő kötelezően idei irodalmi évfordulós szerző alkotása, a harmadik nevezett mű pedig vagy kortárs magyar költő vagy író alkotása, vagy az évfordulós szerzők valamely műve lehet. Vers- és prózamondás kategóriára szakirányú képzésben résztvevő vagy hivatásos színművészek és előadóművészek jelentkezését várják.
Énekelt vers és versmegzenésítés kategóriában két művel szükséges nevezni, komoly- vagy könnyűzenei stílusban, melyek közül az egyik zenei alkotás az évfordulós szerző műve kell legyen, a másik pedig kortárs magyar költő vagy író verse, prózai alkotása, vagy az évfordulós szerzők valamely műve. E kategóriában szintén végzett, vagy tanulmányukat folytató zeneszerzők, illetve előadóművészek jelentkezését várják.
Képző és/vagy filmművészeti alkotás kategóriában kötelezően egy művel kell jelentkezni, amely idei évfordulós költő egyik alkotása kapcsán született képző- vagy
filmművészeti alkotás kell legyen. Itt is végzettséggel rendelkező, vagy tanulmányaikat folytató képző/filmművészek, illetve előadóművészek jelentkezését várják.
A versenyre kizárólag magyar költők művével lehet jelentkezni. Egy versenyző több
kategóriában is nevezhet. Mindhárom kategóriában hazánkból és a határon túlról is várják a jelentkezőket.
A professzionális versenyek elődöntőit, várhatóan, március folyamán, a döntőt a magyar költészet napján a Nemzeti Színházban rendezik. A verseny döntőjébe jutó előadók értékes tárgyi- és pénzjutalmakban részesülnek. A felhívás az alapítvány honlapján érhető el, nevezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet.
Jelentkezési határidő: 2026. február 9. éjfél
Bővebb információ itt: