Közös kincs a kultúra!

Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó a magyar kultúra napja alkalmából Beregszászon, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) által szervezett értelmiségi fórumon kifejtette: amíg van magyar kultúra, addig van jövő, a magyar kormány pedig a jövőben is mindent megtesz azért, hogy a békét szolgálja, és ne a háborút táplálja.

Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó a magyar kultúra napi programsorozat keretében megrendezett Beregszászi Értelmiségi Fórum 2026: Templom és iskola – a magyarságintézmények megtartó szerepe a háború árnyékában című konferencián tartott ünnepi köszöntőjében kiemelte: a magyar kultúra összeköt mindannyiunkat térben és időben, határokon innen és túl, jelenben és jövőben, és ennek napjainkban nagy jelentősége van Kárpátalján.

Kiemelte: itt a magyarság nemcsak örökölte kultúráját, hanem megvallja és megküzd érte nap mint nap, meg is küzd érte. „A kárpátaljai magyarság példát mutat abból, mit jelent hűségesnek maradni anyanyelvünkhöz, iskoláinkhoz, templomainkhoz, közösségeinkhez, még akkor is, amikor a történelem próbára tesz” – fogalmazott Szili Katalin.

A magyar kultúra teremt egységet a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban szétszórt magyar nemzeti közösségek sokszínűségében. „Ahol felcsendül a Himnusz, ott él még, s jelen van a magyar kultúra” – jelentette ki, hozzáfűzve, hogy a kultúra közös kincs, és „ez egyben magyarrá is tesz bennünket”.

Kárpátalján különösen fontos a magyar kultúra, ami nemcsak egy elvont fogalom, hanem az itt élő magyarság számára egyben megtartó erő – húzta alá Szili Katalin, majd köszönetet mondott mindazoknak akik a szülőföldjükön maradva „tanítanak, alkotnak, szerveznek, énekelnek, írnak, példát mutatnak, akik sokszor nehéz körülmények között is őrzik azt, amit ránk bíztak elődeink”.

Kijelentette: az anyaország, a magyar kormány a jövőben is mindent megtesz azért, hogy a békét szolgálja, és ne a háborút táplálja. „Számunkra fontos, hogy közösségeink békében éljenek és békében élhessék meg nemzeti hovatartozásukat” – fogalmazott. „Amíg van magyar szó, addig van magyar kultúra.

Amíg van magyar kultúra, addig van jövő, és amíg összetartunk, addig semmilyen veszély nem kezdhet ki, semmilyen távolság vagy határ nem választhat el bennünket egymástól” – zárta ünnepi köszöntőjét a miniszterelnöki főtanácsadó.

Ezt követően Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke a kárpátaljai magyar közösség megmaradásáért végzett kiemelkedő munkájáért átadta Szili Katalinnak az érdekvédelmi szervezet által 2025-ben alapított Drugeth Fülöp-díjat.

A magyarok nemzetben, a nemzet megbonthatatlan egységében gondolkodnak, és ez tudatos választás – jelentette ki Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára Beregszászon, ahol előbb Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadóval és a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel és tisztségviselőivel közösen megkoszorúzta Kölcsey Ferenc emléktábláját, majd a Rákóczi Egyetem hallgatóival és tanáraival együtt megtekintette a Magyar menyegző című táncfilmet.

Köztudott, hogy Kölcsey Ferenc Szatmárcsekén tisztázta le a Himnuszt, de Beregszász is nagyon fontos helyszín, hiszen itt, a legközelebbi postaállomáson adta föl a kéziratot – emlékeztetett Novák Irén a koszorúzáson. A magyarság ereje abból fakad, hogy „ha ezerfelé is fújt minket a szél, képesek voltunk felismerni a közös gyökerekben rejlő lehetőséget” – fogalmazott.

Kijelentette: az államhatárok sem tudták meggyengíteni azt a kulturális egységet, amelyben „a magyar tánc, a dal, az ünnep és az emlékezés mindannyiunk lelkében otthonra talál”. A külhoni magyarság legnagyobb kihívása a megmaradás, ezért a legfontosabb üzenet az, hogy az itt élők tudják: akkor is kötődnek a magyar kultúrához és nemzethez, ha mindennapjaikat más országban élik – mondta Novák Irén.

A kulturális kormányzat elkötelezett abban, hogy az itt élők meg tudják őrizni kapcsolatukat a magyar kultúrával, ezért indult számos művelődési és közösségépítő program óvodákban, iskolákban és a beregszászi magyar színházban. A kárpátaljai magyar főiskola múlt évi egyetemi rangra emelése pedig azt igazolja, hogy „van jövő, van értelme magyar nyelven tanulni Kárpátalján” – jelentette ki a helyettes államtitkár.

„Kitartást, hitet és erőt kívánok ezekben a nehéz napokban, imádkozunk a békéért, azért, hogy 2026-ban végre bekövetkezzen, és együtt tudjuk építeni közösen a magyar jövőt”- zárta gondolatait Novák Irén.