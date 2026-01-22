Attila fejedelem öröksége itt él velünk

Mi, magyarok úgy növünk föl, hogy Attila nagyfejedelem öröksége mindenütt körülöttünk van, a keresztneveinktől és helyneveinktől kezdve a mondáinkon, meséinken át a képzőművészetekig – hangsúlyozta Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár csütörtökön az Attila című nemzetközi tárlat szakmai megnyitóján a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Az államtitkár hozzátette: Attila a mi hősünk, éppen úgy, akárcsak a többi büszke sztyeppei népé. Emlékeztetett arra, hogy Attila király két történelmi hőstettet hajtott végre. Az első, hogy uralkodása alatt erős szövetségbe szervezte a limestől keletre élő népeket, megsarcolta Bizáncot, Rómát, miközben egy akkora birodalmat uralt, amelyhez hasonló kevés volt a világtörténelemben.

Második hőstette pedig az, hogy túlélte saját korát. Nyugat és Kelet, Londontól Bakuig és Asztanáig egyetért abban, hogy Attila király a világtörténelem egyik legizgalmasabb alakja – hangsúlyozta.

Az államtitkár kiemelte: azért tartja fontosnak, hasznosnak, helyesnek és időszerűnek ezt a kiállítást, mert mindent egybefog és mindent megmutat, beleértve a tudomány eredményeit, a kor régészeti kincseit és az Attila alakját övező legendákat is.

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) elnöke elmondta: a tárlat létrehozásában 13 országgal, 64 múzeummal dolgoztak együtt az elmúlt másfél esztendőben. Többek között az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Németországból, Olaszországból, Moldovából, Üzbegisztánból, Azerbajdzsánból, Kazahsztánból, az Egyesült Arab Emírségekből érkeztek felbecsülhetetlen értékű műkincsek.

Az egykori hun birodalom valamennyi szegletéből érkezett kincsek mellett a közép-európai, ausztriai, szlovákiai vagy erdélyi emlékanyagokból is táplálkozott a tárlat – mondta, hozzátéve: ezen túl a hazai közgyűjteményekben őrzött hun vonatkozású tárgyak ékességeit is felvonultatja, így a magyar múzeumi ügy "közös csúcsvállalkozásává", szinte példa nélküli együttműködéssé emelve a projektet.

A tárlat főkurátora, Varga Benedek elmondta: a kiállítás célja, hogy rámutasson összefüggésekre, és arra, hogy mennyire benne él a mai Európa, a mai világ gondolkodásában Attila alakja. Hozzátette: a kiállítás reflexiót mutat a különféle korok emlékezete és a valóság között.

A kiállítás korszerű antropológiai és archeológiai kutatásokat is felsorakoztat, s ezek mind-mind lehetővé teszik, hogy újféle módon gondolkodjunk el a hunok kulturális örökségéről, származásáról – mondta a kazah nemzeti múzeum igazgatója.

Berik Abdigaliuly kiemelte: a kiállítás egyértelmű tanulság arra, hogy a hunok történelme nem egyetlen népé, hanem sokkal inkább a világtörténelem része.

A péntektől július 12-ig látható tárlatot gazdag kísérőprogram-sorozat egészíti ki, többek között nemzetközi konferencia, hagyományőrző gyermekprogramok, múzeumpedagógiai foglalkozások.