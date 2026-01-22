A kultúra nem pusztán örökség, hanem élő gyakorlat, amelynek megőrzésében, további gazdagításában mindannyian aktívan részt vehetünk – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára a magyar kultúra napja alkalmából a pozsonyi Liszt Intézetben csütörtökön.

Csaba Gábor kiemelte, hogy a magyar kultúra napján nemcsak egy, a magyar nemzet számára fontos évfordulót ünneplünk, hanem közös értékeinket, emlékeinket és kapcsolódási pontjainkat is. Adózunk mindazok előtt, akik a magyar képzőművészet, film, irodalom, zene és tudomány terén maradandót alkottak, és inspirációt nyújtanak.

Hangsúlyozta, hogy a kultúra nem ismer határokat, falak helyett hidakat épít államhatárokon átívelve is, embereket, közösségeket és nemzedékeket köt össze.

A magyar kultúra napja arra is emlékeztet, hogy művészetünk és nyelvünk érzékeny tükre annak, akik vagyunk és amivé együtt válhatunk – folytatta.

Rendkívüli sokszínűsége mellett a Kárpát-medence egységes kulturális térként él tovább hagyományaiban, szokásaiban és közösségeink mindennapjaiban, függetlenül az államhatároktól – mondta.

Hozzátette, hogy a keresztény értékrend, a nemzeti önazonosság és a Kárpát-medencében élő magyarság sorsközössége olyan alapok, amelyekre építve a magyar kultúra élő, közösségformáló és jövőt teremtő erő.

Úgy fogalmazott, hogy Pozsonyban, ahol a történelmi utak és nyelvek találkoznak, ahol a kultúrák egymásra hatnak, ott is születik olyan kreatív tér, amelyben együtt tudunk gondolkodni, alkotni.

Kiemelte: „büszkék vagyunk arra a hálózatra, amelynek alapjait mintegy száz éve Klebelsberg Kuno akkori vallási és közoktatásügyi miniszter rakta le, és amely ma már 27 külföldön működő magyar kulturális intézetet foglal magában. Az intézetek által szervezett évi több ezer programon keresztül más országokban élő emberek millióit tudjuk a legszebb értékeinkkel megszólítani, megérinteni”.

Venyercsán Pál, a pozsonyi Liszt Intézet igazgatója elmondta, hogy a magyar kultúra napja alkalmából csütörtök este Erzsébet királyné magyar udvarhölgyekkel folytatott levelezéseit idézik meg egy felolvasóesttel. A műsort olyan zeneszámok színesítik, amelyeket Erzsébet királyné kedvelt.