Előd

Kultúra

„A magyar kultúra olyan, mint a levegővétel”

Hankó Balázs szerint az identitás, a család, a keresztény hitről és hagyomány a lényeg

MH/MTI
 2026. január 21. szerda. 13:42
A magyar kultúra olyan, mint a levegővétel – hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerdán az M1 aktuális csatorna műsorában.

„A magyar kultúra olyan, mint a levegővétel”
Hankó Balázs: Nem létezünk a magyar kultúra nélkül, 15 millió magyar a magyar kultúrán nevelkedett
Fotó: Facebook/Hankó Balázs

Elmondta: január 22-én nemcsak a magyar kultúra napját ünnepeljük, hanem ehhez kapcsolódva a magyar kultúra hetét is. Gödöllőn villámcsődülettel indítják csütörtökön a magyar kultúra napját, megnyílik az Attila kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, az Akváriumban pedig táncház lesz.

Néhány nappal ezelőtt Szatmárcsekén nemcsak megkoszorúzták Kölcsey sírját, hanem átadtak egy megújított református temetőt, kedden pedig bemutatták a Magyar menyegző című filmet – közölte.

Nem létezünk a magyar kultúra nélkül, 15 millió magyar a magyar kultúrán nevelkedett. Ez tesz minket magyarrá és ez tart meg minket magyarnak egy olyan világban, amely sok mindenről szól, csak éppen a lényegről nem, azaz identitásról, kötődésről, családról, keresztény hitről és hagyományokról. A magyar kultúra mindezt egybefoglalja – mondta a miniszter.

Hozzátette: generációról generációra adják át az oktatás során azokat az alapértékeket, amely Európát Európává tette, és amely a magyarokat magyarrá tette.

Erről szól a magyar kultúra, ezt ünnepeljük szerte a Kárpát-medencében – mutatott rá, hozzáfűzve: ezért támogatják a külhoni magyar tanárokat is. A Csoóri-program 1600 pályázatából 30 százalék a külhoni magyar szervezeteket érint, de idetartoznak a Déryné-program külhoni eseményei is.

Így vagyunk mi egyben magyar nemzet – hangsúlyozta.

