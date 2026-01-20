Sajtótájékoztatót tartott a Magyar Művészeti Akadémia

A rendezvényen szó esett az MMA magyar kultúra napi gálaestjéről és az idei év tervezett programjairól, írta hírlapunkhoz eljuttatott sajtóközleményében a Magyar Művészeti Akadémia.

Az idei év célkitűzéseit, hazai és nemzetközi programjait ismertette a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 2026. január 20-án. A sajtó számára a Pesti Vigadóban, a köztestület székházában rendezett háttérbeszélgetésen jelen volt Turi Attila , az MMA elnöke, Kiss János és Rátóti Zoltán alelnökök, valamint az MMA intézménycsaládjának (Pesti Vigadó, Műcsarnok, Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, MMA Kiadó, MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet) vezetői.

Turi Attila ismertette az MMA magyar kultúra napja alkalmából rendezendő gála műsorát a Pesti Vigadóban, melyen átadják a Magyar Művészeti Akadémia elismerő oklevelét. A gálaműsor január 22-én a köztévé M5-ös csatornáján 18 órától lesz látható, fellépői közt szerepel Balázs János, Rátóti Zoltán, Szvorák Katalin, Szecsődi Ferenc, a Duna Művészegyüttes, a Győri Balett, és az elmúlt év MMA-díjazottja, Snétberger Ferenc. Az elnök kiemelte, a köztestület magyar kultúra napi kitüntetettje mindig olyan jeles művész, akinek életművében a hagyomány továbbadása és a közösség szolgálata különösen fontos szereppel bír.

Kiss János alelnök az MMA hét regionális központja – Debrecen, Győr, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Szeged, Veszprém – által elért eredményeket és a hozzájuk kapcsolódó kulturális együttműködéseket mutatta be röviden. Kiemelte: a tavalyi év során a regionális központok közel 150 esemény létrejöttét segítették saját szervezésű és támogatott programok formájában.

A Magyar Művészeti Akadémia regionális munkacsoportjainak létrehozásakor felmerült annak a gondolata, hogy a regionális tevékenységet a romániai magyarlakta területekre is kiterjesztve egy erdélyi műhely is létrejöjjön. Az MMA több mint negyven akadémikusa született ebben a régióban, közülük mintegy húszan ma is szülőföldjükön élnek és alkotnak – indokolt volt az akadémia szerepvállalásának megerősítése, majd az akadémikusok révén a már meglévő erdélyi jelenlét regionális aktivitássá fejlesztésének kezdeményezése.

Jelentős mérföldkő volt 2025 tavaszán az Erdélyi Bizottság létrehozása, melynek feladata az Erdély területén megvalósuló programok, rendezvények támogatásán túl az erdélyi regionális tevékenység fejlődési irányainak kijelölése, valamint a helyi együttműködési lehetőségek feltérképezése és a partnerkapcsolatok kialakítása.

A jövővel kapcsolatban az alelnök elmondta, a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamarával a tavalyi évben kötött megállapodás segítségével mecénás programot szeretnének indítani a régiókban.

Rátóti Zoltán az MMA nemzetközi kapcsolatairól számolt be. A 2025-ös év legjelentősebb köztestületi programjai a római jubileumi szentévhez, valamint az oszakai világkiállításhoz kapcsolódtak, de több kiállítás valósult meg Törökországban is. A köztestület elkötelezett a folytatás iránt, ezért az említett olasz- és törökországi helyszínek mellett további kulturális együttműködéseket, kiállításokat terveznek. A tervek szerint a Klebelsberg évforduló alkalmából néhány MMA-ösztöndíjas művész Rómában kap majd lehetőséget művészi munkájának folytatására – mint ahogy egy évszázaddal ezelőtt ez épp Klebelsberg Kunónak köszönhetően lehetővé vált. A további programok a külhoni Liszt Intézetekkel együttműködésben többek közt Krakkóban, Londonban, Szerbiában, Dél-korában és az Egyesült Államokban valósulnának meg 2026-ban.

Rátóti Zoltán a Pesti Vigadó néhány fontos eseményét kiemelve elmondta, itt lesz a bemutatója a Szilárd Leó életéről szóló Láncreakció című színdarabnak, melynek szerzője Mezey Katalin , az MMA rendes tagja.

A továbbiakban Turi Attila ismertette a Magyar Művészeti Akadémia szignál-pályázatának eredményét. A köztestület rendezvényeihez, filmjeihez kapcsolódó „hangzó névjegyére” Magyar László szerzeménye nyerte el a Tóth Péter vezette szakmai zsűri többségének támogatását.

Az aktuális felhívások közül február elejéig lehet pályázni művészeti program megvalósítására, melynek az elnyerhető maximális összege 3 millió forint.

2026. február 23-ig pedig a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagságára jelentkezhet minden állami középdíjjal, vagy DLA-fokozattal rendelkező művész vagy művészetelméleti szakember. Az elnök elmondta, a köztestület nagy hangsúlyt fektet a művészettel nevelés átfogó programjára, melynek megvalósításában ettől az évtől kezdve nagyon számítanak a köztestületi tagok aktivitására is. Ezzel összefüggésben éppen a napokban, január 21-én az MMA együttműködési megállapodást fog aláírni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel.

A sajtótájékoztatón röviden ismertették az MMA intézménycsaládjának 2026-ra tervezett legfontosabb eseményeit.

További információ az mma.hu oldalon.