2026. január 20., kedd

Előd

EUR 385.43 Ft
USD 328.67 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Kultúra

Mundruczó Kornél filmje is verseng az Arany Medve-díjért

At the Sea (A tengernél) című filmje került fel a versenylistára

MH/MTI
 2026. január 20. kedd. 21:01
Megosztás

A februári 76. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál nemzetközi versenyprogramjában 22 film küzd az Arany Medve-díjért, köztük Mundruczó Kornél At the Sea című alkotása – jelentették be kedden a szervezők.

Mundruczó Kornél filmje is verseng az Arany Medve-díjért
Mundruczó Kornél At the Sea című alkotása is indul az Arany Medve-díjért
Fotó: AFP/APA-PictureDesk/Georg Hochmuth

A tavaly több mint 450 ezer nézőt vonzó Berlinalét idén február 12. és 22. között rendezik meg.

A versenyfilmek között a Juliette Binoche főszereplésével készült, öregedésről szóló drámától egy japán anime-filmen át a német Sandra Hüller főszereplésével forgatott történelmi drámáig számos műfaj felvonul.

A versenyprogramban 28 ország filmjei szerepelnek, köztük Mundruczó Kornél Amerikában forgatott, At the Sea című alkotása, amelynek főszerepét, egy rehabilitációról hazatérő nőt, Amy Adams játssza.

Az Arany Medve-fődíjért száll versenybe az A New Dawn című anime, Anna Fitch és Banker White YO Love is a Rebellious Bird című amerikai dokumentumfilmje a női barátságról, a Nightborn című, Rupert Grinttel forgatott fantasy és a Josephine című pszichológiai thriller is Channing Tatummal a főszerepben. Juliette Binoche-t a fesztivál közönsége az Queen at Sea című filmben láthatja, Huellert pedig a harmincéves háború végén játszódó fekete-fehér film, a Rose főszereplőjeként.

„Küzdünk azért a művészeti ágért, amelyet annyira szeretünk” – hangsúlyozta Tricia Tuttle fesztiváligazgató a keddi sajtótájékoztatón. „Ez a küzdelem azért folyik, hogy a mozikultúra megőrizhesse sokszínűségét” – fűzte hozzá.

A Berlinaléra számos hírességet várnak, köztük olyan hollywoodi sztárokat is, mint Oscar-díjas Michelle Yeoh, akit a nyitóünnepségen filmes pályafutásáért tiszteletbeli Arany Medve-díjjal tüntetnek ki.

A filmfesztivál az afgán filmrendező, Shahrbanoo Sadat No Good Men című filmjével nyílik majd meg, amely az ország mélyen patriarchális társadalmáról szól.

A Berlinale nemzetközi zsűrijét idén a 80 éves német rendező, Wim Wenders vezeti.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink