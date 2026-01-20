Julia Roberts megerősítette a hírt

Az eredeti trilógiát új résszel bővítik, és a régi ikonok szerepelnek majd benne, többek között Julia Roberts és George Clooney is

A Golden Globe-gálán fény derült pár új filmtitokra is. Többek között az is kiderült, hogy a klasszikus Ocean's filmsorozat új résszel bővül.Mutatjuk, mit tudhatunk eddig, és mit nyilatkozott Julia Roberts a következő filmről!

A 2026-os Golden Globe-gálának köszönhetően zseniális filmtitkot tudhattunk meg. A Golden Globe vörös szőnyegén haladva a sztárokat több tucat újságíró kapta el, különféle kérdéseikkel. Julia Roberts az egyik interjúban megerősítette, hogy érkezik az Ocean's 14. Bár még nem tudhatjuk, hogy a film kronológiai sorrendben hol helyezkedik el, és hogy mi lesz a címe, de az már biztos, hogy lesz. A következőkben összegyűjtöttünk minden eddig elejtett információmorzsát a zseniális Ocean's-trilógia folytatásáról.

Julia Roberts a Golden Globe díjátadón

Julia Roberts az eredeti trilógiában (Ocean's 11, Ocean's 12 és Ocean's 13) Tess Oceant alakítja. A Varietynek a január 11-i Golden Globe-on elárulta, hogy már látta a forgatókönyvet. „Eléggé meglepődtem, mert azt gondoltam: 'Ó, mi lesz a történet?' És kiderült, hogy nagyon jó lesz” – mondta. „Mármint, nem csinálnánk meg, ha nem lenne jó.” Mindezt természetesen a rá jellemző hatalmas mosollyal mesélte el. Julia lelkes reakciója alapján izgalmas és zseniális filmnek nézünk elébe.

George Clooney véleménye az Ocean's 14-filmről

George Clooney (aki Danny Ocean főszereplőt alakítja az Ocean's-filmekben) már egy ideje keresi a megfelelő folytatást. 2023-ban elmondta az Uproxx-nak a Going in Style című film által inspirált folytatás terveiről, bár azt mondta, hogy talán nem pontosan Ocean's 14 lesz a film címe. Majd 2025 októberében azt is elárulta, hogy a forgatás valószínűleg kilenc vagy tíz hónap múlva kezdődik, vagyis az idei évben. Clooney arra is utalt, hogy a folytatásban feltűnnek majd az olyan régi karakterek, mint Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle és Julia Roberts. Reméljük, hogy mindegyik ikon elvállalja a szerepet, mert velük tökéletes a történet.

Bár az Ocean's-trilógiát egyszer már megkísérelték újragondolni, az Ocean's 8-filmmel, de ez a film nem érte el a kívánt hatást. A film Danny Ocean's lánytestvérének simlis tervét kíséri végig, de az eredeti karakterek már nem szerepelnek benne. Mindenki a régi gárdát akarja viszontlátni, és nagyon úgy tűnik, hogy erre Hollywood is reagált – írta meg a Life.