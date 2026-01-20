Kulturális örökséget vásárolt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Megvásárolta Bolyai János kolozsvári szülőházának egy részét a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), a belvárosi ingatlanban a neves erdélyi matematikusról és apjáról szóló vándorkiállítás is helyet kap majd – jelentette be Tonk Márton rektor hétfőn sajtótájékoztatón Kolozsváron.

Az erdélyi magyar magánegyetem rektora közölte, hogy a hosszú ideje zajló ingatlanvásárlási folyamat tavaly év végén zárult le. Az egyetem a Kolozsvár belvárosában található kétszintes épület első emeletét vásárolta meg, és további cseréket tervez. Azt szeretnék elérni, hogy a közös tulajdonban lévő épületrészek cseréje révén az első emeletet és a manzárdot birtokolják.

Rámutatott: az egyetem „érzékeny arra”, ha a kolozsvári, erdélyi ingatlanpiacon olyan épületek válnak elérhetővé, melyek a magyar nemzeti kulturális örökség, tudománytörténet fontos részét képezik. Hangsúlyozta: az adásvétel az egyetem, a Sapientia Alapítvány, a budapesti Sapientia Hungariae Alapítvány és az Erdélyi Református Egyházkerület közötti „jó intézményi együttműködés” eredménye.

Tonk Márton az MTI kérdésére elmondta, hogy a Főtérhez közeli épület jó állapotban van, a tetőszerkezetet kell felújítani és a belső terek funkcionális átalakítására van szükség. Utóbbiakat ugyanis „feldarabolták” és a szobákat online szállásközvetítő platformokon értékesítették. Az egyetem szeretné visszaadni a műemlék épület polgári miliőjét, felújítani tetőzetét – húzta alá.

A rektor a felsőoktatási intézmény további ingatlanberuházásairól is beszámolt. Elmondta: zajlik a rektori hivatalnak otthont adó Bocskai-ház felújítása, a tervek szerint márciusban átadják. A modern megoldások révén az épület eddig kihasználatlan tereit is hasznosítani tudják. Bocskai István erdélyi fejedelem szülőházában nyilvános rendezvényeket is tartanak majd.

Az egyetem által megvásárolt Jókai (Napoca) utcai épületben jelenleg a hideg idő miatt áll a munka, itt a tetőszerkezet felújítása zajlik, amit az alagsori munkálatok és a funkcionális átalakítások követnek – mondta.

Ütemterv szerint halad a sepsiszentgyörgyi egyetemi campus építése is, amellyel 2027 őszére kell elkészülni. A központi épületnek a második emeleti födémrésze is elkészült, a kollégium és a menza épülete szerkezetkész, utóbbin tetőszigetelés is van. A 260 darab, száz méterre lemenő talajszondának a fúrásával is elkészültek, melyek révén a fűtés- és melegvízellátást biztosítják az épületben.

Tonk Márton az MTI kérdésére elmondta: az említett beruházások befejezéséhez biztosított az anyagi finanszírozás.

Újságírói kérdésre – hogy a magyar állam által fenntartott egyetem finanszírozását mennyire befolyásolná egy esetleges magyarországi kormányváltás – elmondta: a Sapientia EMTE stratégiai partnere a mindenkori magyar kormány. Ennek léte nem pártpolitikai kérdés, hanem „vitán felül álló nemzetpolitikai ügy”, hiszen az intézményben tanul az erdélyi fiatalok több mint egyharmada. Arra is kitért, hogy az egyetem az elmúlt években stratégiai partnerségben állt a jelenlegi magyar kormánnyal, ennek erős stratégiai és anyagi támogatását élvezte.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az egyetem fennállásának 25. évfordulója alkalmából idén számos rendezvényt terveznek. Április 24-25-én például Kolozsváron tartja rendes plenáris ülését a Magyar Rektori Konferencia.

A jubileumi évben új mottója is lett az egyetemnek: Veled egész a sztori!

Az oktatási újdonságok között említették, hogy a napokban adják le a kérést az első doktori iskola engedélyezéséhez, mely a kolozsvári karon működik majd Filmtudomány, média és intermedialitás néven.

Farkas Csaba általános rektorhelyettes elmondta: külön honlapon mutatják be kutatási eredményekeiket és MI-alapú karrierszolgáltatást indítanak a hallgatóknak. Két, magyarországi egyetemekkel közös projekt is zajlik, melyek témája az MI-n alapuló eszközök az idegtudományban, valamint az űrkutatás.