Élménypedagógiai programok a Fővárosi Nagycirkuszban

Ingyenes kiállítási és élménypedagógiai programokkal ünnepli a magyar kultúra napját a Fővárosi Nagycirkusz a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeummal együttműködésben csütörtökön Budapesten.

A látogatók többek között megtekinthetik a 137 éves Fővárosi Nagycirkusz épülete előtt álló 137 éves gőzmozdonyt és szerkocsiját is

A programok a magyar cirkusztörténet és közlekedéstörténet érdekességeit mutatják be az érdeklődőknek. Az ingyenes diákprogram 10 órakor, a közönségprogram 13 órakor kezdődik – közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.

A látogatók megtekinthetik a 137 éves Fővárosi Nagycirkusz épülete előtt álló 137 éves gőzmozdonyt és szerkocsiját, cirkuszi elemeket megjelenítő optikai játékokat készíthetnek és guruló, úszó vagy repülő cirkuszt tervezhetnek.

A programok között könyvbemutatók is szerepelnek, ezeken a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, Könyvtár és Archívum új szerzeményeit, valamint vasúton utazó cirkuszokról szóló köteteket és cirkuszi gyermekkönyveket ismerhet meg a közönség.

A Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, Könyvtár és Archívum cirkusztörténeti kiállítása közlekedési és jármű érdekességeket mutat be, felidézve az Átmentem nevű produkciót, valamint Evelyn és André légtornászok helikopteres mutatványát.

Takács Endre és Páviács Éva légtornászok – Evelyn és André – 1963. május 1-én a Városliget felett helikopteren függve mutatták be lélegzetelállító hengeperzs számukat. Ifjabb Simet László artistaművész 2023. április 15-én a Duna felett kifeszített 300 méter hosszúságú, 22 milliméter vékony drótkötélen – biztosítókötél nélkül – egyensúlyozva sétált át a folyó egyik partjáról a másikra. Az Átmentem nevű produkciót lehorgonyzott uszályokon álló cavalettik segítették.

A magyar kultúra napja alkalmából a 13 és 14 óra közötti közönségprogram résztvevőinek 1+1 jegyár akciót nyújt a Fővárosi Nagycirkusz a január 22-én 15 órakor kezdődő Fesztivál Plusz – Győztesek gálája előadásra.