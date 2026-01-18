Az Érzelmi érték című norvég dráma tarolt az Európai Filmdíj átadóján

Az Érzelmi érték című norvég dráma tarolt hat díjjal a Berlinben megrendezett 38. Európai Filmdíj átadóján: a legjobb film és a legjobb rendezés díját is Joachim Trier alkotása nyerte.

A rendezői, valamint a legjobb európai filmnek járó elismerés mellett a film főszereplői, Renate Reinsve és Stellan Skarsgard kapták a legjobb színész díját, Joachim Trier és Eskil Vogt a legjobb forgatókönyv kategóriában is nyert, a film hatodik díját pedig Hania Rani kapta a legjobb zeneszerzőként.

Oliver Laxe Sirat című spanyol-francia filmje öt díjat nyert: a legjobb operatőr (Mauro Herce), vágás (Cristóbal Fernández), szereposztás (Nadia Acimi, Luis Bertolo és Maria Rodrigo), látvány (Laia Ateca) és hang (Laia Casanovas, Amanda Villavieja és Yasmina Praderas) kategóriában.

A legjobb dokumentumfilmnek Igor Bezinovic Fiume o Morte! című rendezését választották, a legjobb animációs alkotásnak pedig az Arco - Fiú a jövőből című filmet Ugo Bienvenu rendezésében. Utóbbi produkciót jelölték a Fiatal Közönség Díjra is, amely kategóriában a három jelölt egyike egy magyar koprodukció, Lakos Nóra Véletlenül írtam egy könyvet című produkciója volt.

A közönségszavazást a Siblings nyerte, amely Greta Scarano alkotása.

Az életműdíjat az Európai Filmakadémia idén a 87 éves Liv Ullmann norvég színésznőnek ítélte oda.