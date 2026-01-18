A néptánc egész életen át tartó útravalót és közösséget ad a gyerekeknek - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára szombat este az Országos Ifjúsági Szólótáncverseny döntőjén, Egerben.

Novák Irén: a néptánc életen át tartó útravalót és közösséget ad a gyerekeknek

Novák Irén köszöntőjében arról beszélt: szülőként, felkészítőként, szervezőként, zsűritagként és állami vezetőként egyaránt „örömteli látni, milyen szép és tehetséges fiatal legényeink és leányaink vannak, hiszen ők a reményteljes jövő számunkra”.

Fontosnak nevezte, hogy sokan támogatták ezt a rendezvényt, Martin György örökségét, melyre szavai szerint a magyar és egyetemes folklorisztikai kutatás kiemelkedő alakja is büszke lenne.

Emlékeztetett: köszönet illeti a Martin György Néptáncszövetséget, az egri Lajtha László Néptánc és Népzenei Egyesületet, valamint az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesületet, hogy immár 14. alkalommal találkozhattak egymással tehetséges fiatal néptáncosok. Az elmúlt években ez a verseny biztos ponttá vált a néptáncos utánpótlás naptárában - tette hozzá jelezve, hogy ezt igazolva idén kétszázan jelentkeztek a megmérettetésre, melynek abai és nyíregyházi elődöntőiből jutottak tovább a legjobbak az egri döntőbe.

„Ezek a gyerekek olyan útravalót és közösséget kapnak, mely egész életük során elkíséri őket” - fogalmazott. Hangsúlyozta: ez az, amitől minden áldozat és erőfeszítés értelmet nyer nem csupán a fiatal néptáncosok, de szüleik számára is, akik ugyancsak elismerést érdemelnek.

Mindez olyan érték, melyet a szombati országos döntőhöz hasonlóan a kulturális kormányzat is örömmel támogat a Csoóri Sándor Programon keresztül - húzta alá a helyettes államtitkár.