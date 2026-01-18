A magyarok megtanulták, hogy a túlélés az újrakezdésből fakad

Mi, magyarok megtanultuk, hogy a túlélés nem világraszóló diadalokból, hanem a megpróbáltatásokból való felállásból, az újrakezdésből fakad - mondta a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a magyar kultúra napjának alkalmából tartott ünnepségen vasárnap, Szatmárcsekén.

Nagy János a református templomban tartott rendezvényen közölte: a magyarok mindig jóval többet adtak a világnak, mint amennyit kaptak tőle, Kölcsey Ferenc és az általa megalkotott Himnusz azonban arra hívja fel a figyelmünket, semmink sincs, amit ne kaptunk volna.

„A Himnuszban ezen a lencsén át látjuk a történelmünket, ezer esztendőt nyolc versszakba sűrítve. És ugyancsak innen tudjuk, mit kell tennünk, hogy az évezredhez újabb és újabb esztendőket csatoljunk” - fogalmazott az államtitkár.

Beszédében hangsúlyozta: a megmaradásunk egyetlen döntés függvénye, azaz ha megtartjuk „a történelem urával” kötött szövetséget, akkor élünk, ha elhagyjuk, akkor eltűnünk, ha ragaszkodunk keresztény civilizációnkhoz, akkor megmaradunk, ha feladjuk, akkor más népek lakják be vidékeinket.

Az államtitkár hozzátette, ha valaki nem látja ennek igazságát, akkor annak „vigyázó szemét” nyugatra kell vetnie.

Európa úgy döntött, hogy feladja zsidó-keresztény civilizációját, megtagadja nemzeteinek létét, „házi őrizetbe szorítja egyházait, összekutyulja a teremtés rendje szerinti nemeket” - hangoztatta.

Megjegyezte: Európa ezért már most ítélet alatt van és ezt az ítéletet saját maga hozta a saját fejére.

Az őslakosokat megállíthatatlanul, évről évre egyre gyorsabban és gyorsabban váltja fel az idegen kultúrákból érkező bevándorlók tömege, mindez azonban minket sem hagy érintetlenül - mondta, megjegyezve: „fáj ezt nekünk látni”, de a Nyugat hanyatlása érint bennünket is, mert azok, akik a saját népükre és Európára „a tüzet hozták, a mi fejünkre is parazsat gyűjtenének”.

„Ők még a haláltusájukban is azzal vannak elfoglalva, hogy magukkal rántsák azokat az országokat, azokat a közép-európai országokat, köztük Magyarországot, akik nem akarnak osztozni a balsorsukban” - fogalmazott Nagy János.

A kormánypárti politikus rámutatott: a magyarok ugyan „megbűnhődték már a múltat és nem adják a jövendőt”, de választhatnak két út, az önfeladás és a nemzeti gyökerek megtagadása, vagy a nemzeti hagyományok tisztelete és az identitás megőrzése között.

Jelezte: aki csak egy csekély részt is felad kultúránkból, függetlenségünkből és szuverenitásunkból, az az egészen üt rést; „elég csak egy kis léket vágni a hajó testén, hogy az egész elsüllyedjen”.

Nagy János hangsúlyozta: ma olyan szerencselovagok korát éljük, akik néhány ezer lájkért cserébe megfontolás és felelősség nélkül bármire képesek, velük kapcsolatban ma már csak egy dolog, a „káosz és a bizonytalanság” a biztos.

Aki ugyanis ma nem a biztosat választja, hanem a bizonytalant, az hazardírozik, ennek pedig a háborús időkben országvesztés a vége - figyelmeztetett.

Kijelentette azt is: Magyarország nem lehet mások markában, a jelen feladata pedig kiállni a magyar érdek mellett, nemet mondani a külső kényszerekre és a békét választani ott, ahol mások háborúra uszítanak.

Az államtitkár beszédében megköszönte a szatmáriaknak a magyar kultúra megőrzésében végzett munkájukat, hangsúlyozva, a magyar kultúra nem múzeumba zárt emlékek gyűjteménye vagy a múlt hagyatéka, hanem velünk élő és ható örökség, a jövőnk záloga.

Az ökumenikus istentiszteleten Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület és Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye püspöke hirdetett igét, a Himnuszt Csikos Sándor színművész szavalta el.

Az eseményen kiosztották a Kölcsey-emlékplakettet is; a rangos irodalmi elismerést ebben az évben Lukács Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész, költő, érdemes és kiváló művész vette át S. Varga Páltól, a díjat alapító Kölcsey Társaság elnökétől.

A templomi ünnepség résztvevői a református temetőben Kölcsey Ferenc síremlékénél tartottak koszorúzást és emlékeztek meg a Himnusz szerzőjéről.