2026. január 17., szombat

Előd

Kultúra

Szabadkán ünnepel az MMA

Előadásokkal és művészeti programokkal tisztelegnek a magyar kultúra előtt

MH/ MTI
 2026. január 17. szombat. 16:49
Kiállítással, irodalmi és zenei programmal Szabadkán köszönti a magyar kultúra napját a Magyar Művészeti Akadémia Szegedi Regionális Műhelye – tájékoztatta a szervezet az MTI-t.

Szabadkán ünnepel az MMA
A magyar kultúra napját Szabadkán ünnepli az MMA szegedi műhelye
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

A közlemény szerint a Népkör Magyar Művelődési Központban szervezett keddi rendezvénnyel a magyarság összetartozását szeretnék kifejezni a szervezők, az MMA Szegedi Regionális Műhelye és az Aracs Alapítvány.

Az ünnepségen Iancu Laura író versekkel, Petrás Mária népdalénekes, keramikusművész pedig népdalokkal, szentséges énekekkel lép a közösség elé. Este a faluban című műsoruk előtt Petrás Alina keramikusművész alkotásaiból nyílik kiállítás az épület galériájában Földből született forma címmel.

A moldvai csángó származású művészek alkotásaikban nemcsak hűségüket fejezik ki ősi gyökereikhez, hanem a kortárs művészet és tudomány kiváló gondolkodói is, akik műveikkel évtizedek óta jelen vannak a magyarság szellemi életében – emelték ki a közleményben.

Az MMA szegedi műhelye immár második alkalommal támogatja a magyar kultúra napját ünneplő rendezvényt Észak-Bácska központjában. A Népkör rendszeresen otthont ad az Aracs által szervezett programoknak: kiállításoknak, irodalmi esteknek, folyóirat-bemutatóknak, melyek közül legutóbb, tavaly ősszel az Aracs, a Szeged és az Irodalmi Jelen közös estje szintén a szegedi műhely támogatásával valósult meg.

