Újra műsoron ​​​​​​​Verdi grandiózus operája

Verdi grandiózus operája, az Aida Sümegi Eszter és Boross Csilla címszereplésével tér vissza a Magyar Állami Operaház műsorára. Először énekli a Házban Radamès szerepét Pataki Adorján, Rajna Martin első karmester pedig ugyancsak először vezényli a darabot. A 110 fős kórussal, 70 fős zenekarral és 20 színpadi zenésszel, 50 fős statisztériával, valamint két tucat balettművésszel létrejövő, nagyszabású előadás 2026. január 24. és február 3. között látható Mohácsi János rendezésében, Bodor Johanna koreográfiájával - tudhattuk meg a Operaház sajtóközleményéből.

Az ellenség által elhurcolt, királyi rangját titkoló etióp rabszolganő és a csatában győzedelmeskedő, majd intrikák nyomán árulóvá váló egyiptomi hadvezér tragikus szerelmi története több mint másfél évszázada ejti rabul a világ és benne a magyar közönség képzeletét. Aida őszinte és tiszta érzelmeit Amneris, a fáraó féltékeny lánya és Amonasro, az etióp király is kíméletlenül kihasználja. A rabszolga hercegnő és kedvese, Radamès is csapdába kerül: a hazájuk és szerelmük iránti hűség közt húzódó ellentétet csak a halál oldhatja fel.

A monumentális jelenetek mögött meghúzódó, szívszorító, emberi konfliktusaival és a dalszínházak falain kívül is népszerű zenéjével Verdi Aidája nemcsak a szerző életművének, hanem az operairodalom egyik csúcspontjának bizonyult, csak Budapesten több mint ezer előadást élt meg. A magyar színházi élet emblematikus alakja, Mohácsi János 2015-ös rendezésében, Bodor Johanna koreográfiájával látható előadás látványvilágában is annak a háborúskodásnak a borzalmait kívánja érzékeltetni, ami a szerelmesek életét keretezi, és ami sajnos napjainkban sem vesztett aktualitásából.

A nyolcelőadásos sorozatban először vezényli az Aidát Rajna Martin, a Magyar Állami Operaház első karmestere, aki a Verdi-operák terén tavaly a Macbeth, korábban pedig az Attila kapcsán is kiérdemelte a szakma és a közönség elismerését. A kettős szereposztás címszerepét nagy tapasztalat birtokában Sümegi Eszter és Boross Csilla formálja meg, akik már a rendezés Erkel színházi bemutatójában is színpadra léptek az Amnerist alakító Komlósi Ildikó és Gál Erika partnereiként. Először láthatjuk Radamèsként az Operaházban Pataki Adorjánt, aki 2023-ban Kolozsváron mutatkozott be ebben a szerepben és László Boldizsárral közösen alakítja az egyiptomi hadvezért. Amonasro megformálóiként Kálmándy Mihály és Alexandru Agache térnek vissza gyakran énekelt szerepükhöz, mellettük Cser Krisztián (Egyiptom királya), Gábor Géza (Ramfis), a rendezésben ugyancsak a premier óta szereplő Heiter Melinda (főpapnő), valamint a Hírnökként most debütáló Bartos Barna lép színpadra. A Magyar Állami Operaház 89 fős zenekarral és 112 fős kórussal, 15 balettművésszel és további 50 statisztával, valamint a Vincze Tünde Produkció és a New Step Fitness 12 artistájával gondoskodik arról, hogy előadása valóban grandiózus legyen.

Az Aida a 2025/26-os évadban január 24-én, 25-én délelőtt, 27-én, 28-án, 30-án, 31-én, február 1-jén délelőtt és 3-án tekinthető meg az Operaházban.