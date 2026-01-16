2026. január 17., szombat

Kultúra

Új vezető a Concerto Budapestnél

Csonka András csatlakozik a zenekar irányításához

MH/ MTI
 2026. január 16. péntek. 19:23
Csonka András, a Zeneakadémia korábbi programigazgatója és a Müpa volt vezérigazgató-helyettese 2026. január 16-tól a Concerto Budapest kulturális és fejlesztési igazgatójaként folytatja pályafutását – közölte a zenekar pénteken az MTI-vel.

Új vezető a Concerto Budapestnél
Csonka András tölti be a Concerto Budapest kulturális és fejlesztési igazgatói posztját
Fotó: Facebook/ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet

A közlemény szerint a szakember nyugdíjba vonulását követően Keller András főzeneigazgató felkérésére áll a magyar zenei élet egyik meghatározó együttese mellé.

„Az eddigi szakmai tapasztalataimat szeretném a magyar klasszikus zene egyik kiemelkedő együttesének szolgálatába állítani, hogy a zenekar működését és szervezését még hatékonyabbá tegyük, és új irányokat indítsunk el” – idézi a közlemény Csonka Andrást, akinek feladatai között kiemelt helyet kap a működés tervszerűbbé tétele, az informatikai és közönségkapcsolati rendszerek továbbfejlesztése, valamint az adatvezérelt tervezési gyakorlat bevezetése.

A stratégia fontos eleme a közönségkapcsolati munka erősítése: a cél, hogy a Concerto Budapest még szélesebb társadalmi rétegekhez juttassa el a klasszikus zene értékeit, jobban megismerje a közönség igényeit, és tudatos közösségépítéssel segítse a művészet társadalmi beágyazottságát.

A szakember 2012-től 13 éven át dolgozott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen programigazgatóként, azt megelőzően pedig nyolc évig töltötte be a Müpa vezérigazgató-helyettesi posztját. Nevéhez fűződik a Zeneakadémia kulturális koncepciójának megújítása és az intézmény önálló művészeti arculatának kialakítása, amely meghatározó szerepet játszott a Liszt Ferenc téri zenepalota 2013-as újranyitásának előkészítésében.

A Concerto Budapestnél betöltött új tisztségében ezt a sokrétű tapasztalatot kívánja a zenekar hosszú távú fejlődésének szolgálatába állítani, erősítve az együttes szakmai, szervezeti és társadalmi jelenlétét.

