Vidámság költözik a Várkert Bazárba

A Várkert Bazár MTI-hez elküldött csütörtöki közleménye szerint a farsangi családi nap interaktív mesejátékkal indul délelőtt 10 órakora a Rendezvényterem aulájában. A csudálatos varázskönyv titka című előadásban Manócskát Egyed Brigitta, Borót, a segítőkész nagylányt Kátai Kamilla alakítja. A Zsonglőr-szigeten tányérpörgetők, zsonglőrlabdák, buzogányok és diabolók segítségével nyerhetnek bepillantást kicsik és nagyok a cirkuszművészet világába, Táncolj, ugrálj, nevess nagyot! címmel pedig az Apacuka zenekar ad interaktív farsangi koncertet, amelyen a Színes világ, a Hangfalatok és a Családfánk című lemezekről ismert dalok csendülnek fel világzenei, reggae-s és rockos hangzással.

A Kabóca Bábszínház előadásában Inoka Péter kelti életre a piros ruhás vásári hőst, Vitéz Lászlót. Az előadást Kemény Henrik születésének 100. évfordulója alkalmából tűzi műsorára a társulat. Mindezek mellett a nap folyamán 10 és 18 óra között az érdeklődőket interaktív játékok, farsangi kézműves-foglalkozások és fotósarok is várja. Részletek a Várkert Bazár honlapján érhetők el.