Filmes mustra az Urániában

A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) Mozgókép Tanszéke 2026. január 20-án (kedden) rendezi meg a CINEMASCOPE 2026 című filmes mustrát az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az esemény sajtónyilvános. A CINEMASCOPE a METU mozgóképes szakjain tanuló hallgatók éves seregszemléje, ahol a tanszék legfrissebb alap- és mesterszakos diplomafilmjei kerülnek nagyvászonra – derül ki a sajtóközleményből.

A CINEMASCOPE 2016 óta ad bemutatkozási lehetőséget a pályájuk elején álló filmes alkotóknak, teret biztosítva számukra, hogy munkáikkal közvetlenül találkozhassanak a közönséggel. A vetítésre kerülő filmeket a METU Mozgókép Tanszékének kilenc szakjáról érkező alkotások közül, alapos és pártatlan oktatói válogatás előzi meg.

A több mint háromórás programban szereplő rövidfilmek műfajukban és témájukban is sokszínűek: fikciós és dokumentumfilmek egyaránt helyet kapnak, amelyek drámai történeteken keresztül vizsgálnak emberi kapcsolatokat, társadalmi és szociális kérdéseket, valamint az egyéni sorsok mögött húzódó dilemmákat.

A vetítés helyszíne az Uránia Nemzeti Filmszínház, ahol a tíz kiválasztott rövidfilm egy szünettel, magyar és angol felirattal tekinthető meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.

Az eseményt Rozgonyi Ádám filmrendező, forgatókönyvíró, a METU Mozgókép Tanszékének vezetője nyitja meg. A METU oktatói kiemelten fontosnak tartják, hogy a hallgatók az alkotói folyamat minden aspektusát megtapasztalják. A CINEMASCOPE nem csupán egy filmes bemutató, hanem a képzés szerves része: egy tanulási és szakmai út, amely során az oktatók támogatása mellett a hallgatók saját látásmódjukat és kreatív hangjukat fejleszthetik tovább. Az időpont: 2026. január 20. (kedd) 18:00-22:00, helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház.

Regisztráció: https://www.metropolitan.hu/hu/cinemascope-2026-regisztracio