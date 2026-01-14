Filmsztár a rácsok mögött?

Rövid időre hétfőn hajnalban letartóztatták Kiefer Sutherland kanadai filmsztárt, miután a vádak szerint megtámadott és megfenyegetett egy fuvarmegosztó szolgáltatást nyújtó sofőrt Hollywoodban – közölte a Los Angeles-i rendőrség.

A rendőrség éjfél után kapott bejelentést az inzultusról, amely Hollywood Hills közelében történt.

A kiérkező rendőrök jelentése szerint Sutherland beszállt egy fuvarmegosztó szolgáltatást nyújtó sofőr autójába, majd tettleg bántalmazta és megfenyegette a sofőrt.

A sofőr nem szorult orvosi ellátásra a rendőrök közlése szerint.

Sutherlandet letartóztatták, majd néhány órával később 50 ezer dolláros (17 millió forintos) óvadék fejében elengedték a dokumentumok szerint.

Az 59 éves színésznek február 2-án kell bíróság elé állnia.

Sutherland 2007-ben 48 napot töltött börtönben, miután elítélték ittas vezetés, és egy korábbi próbaidőre bocsátás feltételeinek megszegése miatt. De már előtte is többször vették őrizetbe alkoholproblémái miatt.

A Golden Globe- és Emmy-díjas, brit származású kanadai színészt – a néhai filmsztár, Donald Sutherland fiát – a közönség főként a 24 című tévésorozat szövetségi ügynökeként, Jack Bauerként ismeri, a mozivásznon pedig többek között az Állj mellém!, Az elveszett fiúk, az Egy becsületbeli ügy és a Ha ölni kell című filmekben is láthatták, 2024-ben pedig Clint Eastwood Kettes számú esküdt című, tárgyalótermi drámájában is szerepelt.