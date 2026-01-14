Érkezik a béremelés

Január elsejétől 15 százalékkal nőtt a kulturális ágazatban dolgozók bére, a béremelés mintegy 41 ezer dolgozót érint – közölte a művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár szerdán az M1 csatorna Ma reggel című műsorában.

Novák Irén kifejtette: a bérfejlesztés érinti az állami, az önkormányzati fenntartású intézményeknél vagy nemzetiségi önkormányzatnál dolgozókat, az egyházi és civil szervezeteknél közfeladatot ellátó kulturális munkatársakat, elismerve munkájuk társadalmi értékét.

A helyettes államtitkár örömét fejezte ki, hogy a 2022-es, 20 százalékos béremeléssel együtt 35 százalékos emelkedés valósult meg egy cikluson belül.

Kitért arra is, hogy január elsejével elérhető az 1 millió forintos otthontámogatás is, amelyre szintén jogosultak a kulturális ágazatban dolgozók.

„Itt két lehetőség van. Az egyik, hogy a már meglévő kölcsönszerződésbe törlesztik be ezt az egymillió forintot, a másik, hogy valaki új lakás vásárlására, építésére önerőként szeretné ezt felhasználni. Ilyenkor év közben is van lehetőség az igényt benyújtani, de akinek már van kölcsöne, annak január 20-ig kell jeleznie a munkáltatónak ezt az igényt” – részletezte.

Hozzáfűzte: az összeget fel lehet használni egyben is a törlesztőrészlet támogatására, de havi részletekben utalva is kérhetik a jogosultak.

A műsorban szó esett az idei Kincses Kultúróvoda pályázatról is, amely 65 millió forintos keretösszegből valósul meg.

„Azt szeretnénk, hogy a gyermekek már a legkisebb korban találkozzanak a szép magyar kultúránkkal, és a pedagógiai programjukba is beépüljenek a kulturális rendezvények. Az intézmények működjenek együtt az adott településen dolgozó különböző kulturális szervezetekkel, vigyék el a gyerekeket vagy hívják el a programokat, akár egy kis táncházat vagy egy kis hangszersimogatót tartsanak az óvodákban” – magyarázta a helyettes államtitkár.

Hozzátette: tavaly óta azt kérik az óvodáktól, hogy ne csak a gyerekeket vonják be a programba, hanem szervezzenek olyan alkalmakat, amelyekbe a családok is be tudnak kapcsolódni. Az intézmények akár 2 millió forintot is kaphatnak erre a célra, 2025-ben 101 óvoda részesült a támogatásból – mondta. Hozzátette: hamarosan megjelenik a pályázat kiírása. Kitért arra is, hogy 2025-ben valamennyi pályázatot kiterjesztettek a Kárpát-medencére.

„Az elmúlt időszakban minden stratégiai törekvésünket az határozta meg, hogy lakóhelytől, életkori helyzettől vagy társadalmi helyzettől függetlenül tudjanak hozzáférni az emberek a magyar kultúra gazdagságához, kincseihez” – szögezte le.

Mint mondta, a gyerekek még nyitottak, és ha találkoznak például a néptánccal, a népzenével, a komolyzenével, a színházzal, a magyar nyelvű színjátszással, akkor megszeretik és értékelni fogják. „Ha esetleg a szülőknek nincs lehetőségük, akkor teremtse meg erre a találkozásra az esélyt az óvoda” – fogalmazott Novák Irén, hozzáfűzve: erre nyújt lehetőséget a Vitéz László Program, majd később, iskolás korban a Lázár Ervin Program és a Déryné Program is. Mint mondta, ezek a programok egymásra épülnek, kiegészítik egymást.

Beszélt a Csoóri Sándor Programról is, amelynek január 15-én zárul a jelentkezési határideje. A pályázatokat a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő oldalán elektronikusan lehet benyújtani.

Novák Irén elmondta, hogy elsősorban a népművészet, népi kultúra területén tevékenykedők szoktak pályázni. Évente több ezer pályázat érkezik, amelyeknek mintegy 85 százalékát támogatni tudják.

„Az elmúlt időszakban csaknem 30 milliárd forintot fordítottunk a Csoóri Sándor Programra. Most 1,9 milliárd forint áll rendelkezésünkre” – tájékoztatott. Mint mondta, széles körben igénybevehető támogatásról van szó, amelyet egyebek mellett a működéshez szükséges eszközökre, fellépőruhákra, kisebb hangszerekre, utazásra, vendégoktatók meghívására is fordíthatnak az igénylők.