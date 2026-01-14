Egy este, egy legenda, 80 év története – Fegya születésnapi koncertje

2026. március 7-én a Kongresszusi Központban kerül megrendezésre a több mint harmincéves múltra visszatekintő Budapest Klezmer Band alapítójának és vezetőjének bensőséges hangulatú születésnapi estje, amelyen személyes történetekkel fűszerezve ünnepeljük 80. születésnapját.

Jávori Ferenc „Fegya" a magyarországi klezmer műfaj megteremtője, zeneszerző, előadóművész, aki több évtizedes munkásságával újraélesztette és kortárs formában tette élővé a kelet-európai zsidó zenei hagyományt Magyarországon.

Nevéhez fűződik számos nagyszabású színpadi mű, köztük a Menyasszonytánc és a Levi Story klezmer-musicalek, a Gettó című zenés dráma, a Purim klezmer-balett, valamint a Klezmer Szvit, továbbá számos egyéni, mára klasszikussá vált klezmer szerzemény.

Művészi és kultúrateremtő tevékenységét Kossuth-díjjal is elismerték, amely méltó visszaigazolása életművének és meghatározó szerepének a magyar zenei kultúrában.

A koncerten bemutatásra kerül Fegya pályája és életműve a gyermekkortól kezdve a budapesti éveken át egészen a visszhangos európai és amerikai sikerekig.

Az est során felcsendülnek Fegya szerzeményei.

A koncerten a Budapest Klezmer Band játszik, amely sajátos kompozícióiban sok humorral és életörömmel ötvözi a hagyományos jiddis motívumokat más népzenei elemekkel és egy csepp modernitással. Az összeállításban instrumentális és vokális szerzemények egyaránt helyet kapnak, ez utóbbiakban pedig számos vendégművész is közreműködik.