Ismét megrendezik a Hangdóm-fesztivált

Élőzenével egybekötött filmvetítéssel, 360°-os koncertfilmekkel és közönségtalálkozókkal várja az érdeklődőket a Dome_Reload, a Magyar Zene Háza Hangdóm-fesztiválja, amelyet ezúttal február 3-tól 8-ig rendeznek meg.

Az intézmény keddi közleménye szerint a Dome_Reload a Zene Háza egyedülálló, immerzív mozitermét ünneplő hagyományos év eleji fesztivál, amelyet először tavaly tartottak meg.

Mint írták, idén a Hangdómban korábban még nem látott programokkal készülnek: lesznek közönségtalálkozóval egybekötött „újrabemutatók” a legnépszerűbb vetítésekből, két új Dome_Live Hangdóm-film, és bemutatkozik egy élőzenés sorozat. A fesztivál során vetítik először a Vad Fruttik és a Makrohang Zene házás fellépésének 360°-ban felvett koncertfilmjét is.

A közleményben kiemelték: a Zene Háza Hangdómja negyven csatornás hangrendszerrel rendelkezik, mozitermét pedig 360°-ban kifeszített kupolavászon teszi teljessé, így a helyszín új dimenziókat nyit az audiovizuális élmények terén.

A fesztiválon a premiereket bemutató Dome_Live sorozat keretében két új, kifejezetten a Hangdómhoz hasonló terekre készült film kapott helyet a programban. A Partita for 8 Voices egy magával ragadó vizuális és hangélmény, amely a nézőt Caroline Shaw Pulitzer-díjas zeneszerző azonos című művének középpontjába repíti, a képi világot pedig Sol LeWitt minimalista képzőművész Wall Drawings-sorozata inspirálta. A Continuum pedig érzelmekben gazdag és lenyűgöző képeket kínál, egy olyan immerzív élményen keresztül, amely magával ragadja a látogatót, és elrepíti a világűr szépségei közé.

A Dome_Replay című vadonatúj rendezvénysorozat első előadásán a görög- és kisázsiai zenei kultúrák ihletésében működő Meybahar globálzenei együttes lép fel, és a Hangdóm egyik sikerfilmjét, a Dome_016 Csontváry: Levante-t kísérik zenéjükkel.

A Hangdóm közönségkedvenc vetítései közül a fesztivál ideje alatt több, korábban készült film is visszatér. A Relive vetítések közönségtalálkozóval egybekötött, tematizált napok keretében valósulnak meg, ahol a látogatók az újra bemutatott tartalmak alkotóitól kérdezhetnek. Ezúttal az animációs kisfilmek és a képzőművészetből táplálkozó vetítések kerülnek a fókuszba.

A Dome_Reload fesztivál pontos programja a https://zenehaza.hu/programsorozatok/dome-reload címen érhető el.