Akik megerősödve tértek vissza a tragédiák, mélyrepülések után

Sorsunkat csak részben örököljük, és részben határozzák meg külső tényezők. Életünk forgatókönyvét minden esetben, még a legnagyobb nehézségek közepette is magunk írjuk – olvasható Király Levente Felülírt sors c. könyvének borítóján, amely a Libri Könyvkiadó gondozásában jelent meg. A Kamera Hungária és San Gennaro-díjas szerző kötetében olyan közismert színészek, énekesek, írók, költők, sportolók, agykutatók, orvosok, teológusok és pszichológusok beszélnek, akik bár maguk is átéltek komoly tragédiákat, megerősödve jöttek ki belőlük.

„Mindig is azt gondoltam, hogy sorsunk nemcsak örökölhető, de felülírható, átalakítható, meg is változtatható. Ahogy a könyv alcíme fogalmaz, boldogságunk nem a stressz csökkentésében, a gondok és problémák elkerülésében, hanem a belső erő, az emberi tartás megerősítésében rejlik. De hogyan? Erre kerestem a választ" – fogalmazott Király Levente.

A könyvben Bagdy Emőke, Böjte Csaba, Csókay András, Eperjes Károly, Hal Melinda, Kovács Kokó István, Lackfi János, Miklósa Erika, Müller Péter, Papp Lajos, Reviczky Gábor, Szekeres Pál, Szikora Róbert, Tapolyai Emőke és Vizi E. Szilveszter gondolatai olvashatók.

„A mai ember gyakran horizontálisan szemléli a világot, vagyis a földi nehézségekbe süpped bele, az anyagi világ köti le a figyelmét, miközben elfeledkezik a szellemi létről, amely őseink számára oly természetes volt. Ezzel szemben a régi korok embere tekintetét felemelve a szellemvilággal, az égiekkel kereste a kapcsolatot. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy régen templomok, bazilikák, katedrálisok épültek, ma pedig éttermek, szórakozóhelyek, szállodák és kávézók" – tette hozzá a könyv szerzője, aki szerint a fogyasztói társadalomban egyre több a lelki segítségre szoruló ember.

A szerző régóta kutatja, hogyan lehetséges, hogy vannak felnőtt emberek, akik igazán nagy tragédiákon, sorscsapásokon, adott esetben baleseteken mennek keresztül, és mégis boldog életet tudnak élni, míg a fiatal generáció, amelynek életerősnek kellene lennie, apró nehézségek alatt is összeroppan. Szakemberek szerint ugyanis ma már egyre több fiatal jár tizenéves kortól pszichológushoz.

A szívmelengető interjúkat tartalmazó kötet borítója Fotó: Király Levente/Libri

„Ha le kell fordítanom, hogy társadalmilag mi történik ma, a fiatalok esetében ki nem fejlett, romló, széteső, beteg cserjéket látunk, amelyek szépen lassan elszáradnak, elkorhadnak, miközben a gyermekeknek az erejük teljében lévő, energiákkal teli jövőt kellene szimbolizálniuk. Helyette pedig már fiatalkorban sorvadásnak indulnak. Joggal vetődik fel a kérdés, milyen felnőttekké válnak majd ők, akiknek irányítaniuk és formálniuk kell a világot" – idézte fel a könyvben megszólaló klinikai szakpszichológusok gondolatait a szerző, aki kiemelte, hogy mindeközben mások emberi tartásuk és belső erejük megerősödése révén nehéz sorsokat is képesek méltóságteljesen viselni.

„Csókay András idegsebész bár elveszítette kisgyermekét, mégis azt mondta, hogy még az ilyen szörnyű tragédiákból is talpra lehet állni, mert a szenvedésnek teremtő energiája is van. Nagyon fontos, hogy az ember mindezt felismerje. Ehhez azonban erősítenie kell az istenhitét" – tette hozzá a könyv szerzője, aki szerint a világhírű professzornak ez olyannyira sikerült, hogy ma boldogabb életet él, mint korábban.

„Képletesen fogalmazva, az embernek le kell mennie a „tenger mélyére", ahol csend, béke és nyugalom honol, míg a többség ezzel szemben a felszínen hánykolódik, viharok, hullámok közepette. De említhetném Szekeres Pált is, aki világelső volt vívásban, majd egy buszbalesetben következtében kerekesszékbe kényszerült. A baleset azonban „csupán" a testét tudta megtörni, de a lelkét nem" – fogalmazott Király Levente.

Szekeres Pál balesete után néhány évvel paralimpiai bajnok lett, az első sportoló, aki mind olimpián, mind paralimpián érmet szerzett. Ehhez azonban hosszú út vezetett kitartással, küzdelemmel és erős istenhittel.

„Megkérdeztem tőle, hogy ha vissza lehetne forgatni az idő kerekét, újra beülne-e abba a buszba? Azt válaszolta, hogy igen, mert sokkal boldogabb, sokkal jobb ember lett a baleset után" – idézte fel a vele folytatott beszélgetést a könyv szerzője.

A kötetben a pozitív gondolkodás erejéről is szó esik, amelyről Vizi E. Szilveszter agykutató beszél. A gondolatainknak vitathatatlan hatásuk van a központi idegrendszerünkre, ami a gyógyításért felelős. Ahogyan az ember lelkileg meg tudja betegíteni magát, úgy képes arra is, hogy meggyógyítsa.

„A segítséget nem minden esetben kívülről kell várni, hiszen az Isten bennünk is lakozik. Ezt a tudatot kell fölerősíteni magunkban. Böjte Csaba ferences rendi szerzetes azt mondta, ha vannak is rossz gondolataink, azokat gyorsan el kell űzni, nem szabad, hogy képletesen fogalmazva fekete madarakként fészket rakjanak a szívünkben" – elevenítette fel a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójának intelmeit a szerző.

A könyvet Király Levente mindazoknak ajánlja, akik valamilyen lelki problémával, szorongással, depresszióval küzdenek, vagy egyszerűen csak nehezen tudják elviselni az élet nehézségeit. A szerző a könyv bevételének 25 százalékát az orosz–ukrán háborúban árván maradt gyermekek megsegítésére fordítja.