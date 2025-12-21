A köztereken is megjelennek a hagyományőrzők

MH/MTI
2025. december 21. vasárnap. 23:25
Jövőre heti rendszerességgel lesznek köztéri kulturális rendezvények a legfontosabb közlekedési csomópontokon, a vasútállomásokon és pályaudvarokon, vagy akár a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter vasárnapi sajtótájékoztatóján a budapesti Keleti pályaudvaron.
Hankó Balázs hangsúlyozta, a kormány szerint minél több nyilvános helyszínre kell elvinni a hagyományokon alapuló magyar kultúrát, amely összeköti a magyarságot országszerte és az egész Kárpát-medencében, ideértve a keresztény kultúrát is.
A miniszter köszönetet mondott azért, hogy a MÁV-csoport ezeket az eseményeket befogadja. Hozzátette, a mostani időszakban összesen 5,5 milliárd forintra pályázathatnak a könnyű- és komolyzenei előadóművészek, a hagyományőrző és népi együttesek.
A sajtótájékoztató helyszínén a tárcavezető beszédét követően a MÁV szimfonikusok fúvósai és a Magyar Rádió Énekkarának művészei adtak ingyenes koncertet.
