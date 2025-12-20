Kultúra
A magyar kultúra keresztény, határokon átívelő és a néphagyományokon alapszik
Hankó Balázs szólt arról is, hogy Mogyoród idén ünnepli 35 éves testvérvárosi kapcsolatát a székelyföldi Mádéfalvával
Hankó Balázs emlékeztetett arra, hogy az elmúlt hetekben 5,5 milliárd forintnyi kulturális pályázati forrást hirdettek meg a Kárpát-medencében: 3 milliárd forint előadóművészeti támogatást a színházaknak és a táncművészeknek, 1,9 milliárd forintot a Csoóri Sándor Programban, amely szerte a Kárpát-medencében támogatja a népművészetet és a néphagyományt, valamint 500 millió forintot a vallásos könnyűzene támogatására.
A miniszter szólt arról is, hogy Mogyoród idén ünnepli 35 éves testvérvárosi kapcsolatát a székelyföldi Mádéfalvával, a rendezvényen pedig fellép a Republic együttes, amely szintén 35 éve alakult a „népi hagyományon alapuló zenei ihletésben”.
A Republic együttes összeköti a teljes Kárpát-medencét, hiszen egykori énekese, Bódi László „Cipő” Kárpátalján született, szülőfalujában, Kisgejőcön pedig nemrég avatták fel az emlékházát - tette hozzá a miniszter.