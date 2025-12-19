450 filmet neveztek a 45. Magyar Filmszemlére

December 7-én lezárult a 45. Magyar Filmszemle nevezési határideje. A várakozást felülmúlóan 450 filmet neveztek alkotóik 10 kategóriában a 2026-ban megrendezésre kerülő Magyar Filmszemle versenymezőnyébe. A rekordszámú nevezés hatalmas érdeklődést tükröz, a múlt évben – 13 év után – sikeresen életre keltett seregszemle iránt.

2026. február 2-8 között kerül újra megrendezésre a 45. Magyar Filmszemle, amelynek a budapesti Corvin mozi 6 terme ad helyet.

A szervezők 10 kategóriában vártak alkotásokat. A játékfilm, rövidfilm, animációs film és -sorozat, dokumentumfilm és rövid dokumentumfilm kategóriák mellett, tudományos ismeretterjesztő filmek és portréfilmek, valamint kísérleti filmek, televíziós sorozatok és videoklipek is jelentkezhettek a jövő évi filmes találkozóra.

A nevezéseket követően az egyes kategóriák szakmai előzsűrijei válogatják ki azt a 150 verseny filmet, amelyeket a nézők a Corvin termeiben láthatnak. A versenyfilmek mellett a panoráma és az információs szekcióban további alkotásokat vetítünk az érdeklődőknek.

A Filmszemle ideje alatt a hagyományainak megfelelően a filmekről folytatott elemző beszélgetéseket, valamint a szakmai rendezvényeket az Inga Kultúrkávézóban rendezzük meg.

„Örömteli a magyar filmkészítők töretlen filmkészítési eltökéltsége. A nehéz körülmények ellenére, minden filmes műfajban születnek új alkotások és bíztató, hogy valamennyi generáció képviselteti magát.” – mondta Muhi András a Filmszemle igazgatója.

Pataki Ágnes producer a Szemletanács tagja hozzáfűzte: „A Filmszemle szlogenje nem változott, ÚJRA LÁTJUK EGYMÁST! - a jelek szerint egyre többen.”

„Újra tele lesz a Corvin mozi magyar filmekkel, magyar filmesekkel, és ami a számunkra a legfőbb a magyar filmek iránt rajongó nézőkkel. A nevezések alapján reményt keltő magyar filmes tavasznak nézünk elébe”. – mondta Liszka Tamás a Budapest Film vezérigazgatója.

